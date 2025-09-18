Gabon: Législatives et locales 2025 - Le Dr Alphonse Loumah en campagne à Lalala, la santé comme cheval de bataille

La première campagne électorale de la 5e République s'est ouverte ce mercredi, le Dr Alphonse Loumah Eyougha, candidat à la députation dans le 1er siège du 5e arrondissement de Libreville, a échangé ce mercredi 17 septembre avec les habitants du quartier Lalala. Pharmacien, militant associatif et figure de la lutte contre les addictions, il a réaffirmé que la santé resterait au coeur de son engagement politique.

La campagne électorale pour les législatives et locales de 2025 a officiellement démarré ce mercredi 17 septembre au Gabon. Les candidats ont jusqu'au 26 septembre pour convaincre les électeurs avant le scrutin prévu le 27.

Candidat à la députation, le Dr Alphonse Loumah Eyougha s'est rendu à Lalala, où il a tenu une causerie avec les populations. Reconnu depuis plus de trois décennies pour son combat contre le tabagisme, l'alcoolisme et la drogue, il a saisi l'occasion pour réitérer ses priorités en matière de santé publique.

« Je suis chez moi ici, je suis du 5e arrondissement. Je suis venu voir les populations, pour leur dire que je suis candidat. Il était important de rappeler à nos jeunes frères et soeurs de ne pas perdre espoir : nous devons bâtir le pays », a-t-il déclaré.

Au cours de cette rencontre, le candidat a également distribué des vermifuges aux enfants âgés de 1 à 12 ans. Propriétaire de la clinique Alia Zeida Louma Eyougha, spécialisée dans le traitement des addictions, il a rappelé que ce centre de désintoxication, situé dans le 5e arrondissement, est actif depuis près de 5 ans.

Dans son combat pour la conquête du siège de député du 5e arrondissement de Libreville, le Dr Louma peut compter sur le soutien indéfectible de Michel Ongoundou Loundah, président du parti REAGIR et compagnon de lutte depuis l'époque d'Omar Bongo.

Pharmacien et propriétaire d'une officine, opposant politique, homme d'affaires et leader associatif, Alphonse Louma est considéré comme un intellectuel engagé et un militant infatigable de la lutte contre les produits illicites. En 2023, il a publié un manuscrit retraçant son parcours, entre vie professionnelle et engagement pour le Gabon.