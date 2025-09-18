Algérie: Le ministre de la Santé s'enquiert à Oum El-Bouaghi de l'état de santé des victimes de morsures de chien

17 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene s'est rendu, mercredi à Oum El-Bouaghi pour s'enquérir personnellement de l'état de santé des personnes victimes de morsures de chien, ayant entrainé deux décès, indique un communiqué du ministère.

Ait Messaoudene "s'est enquis, avec le staff médical, de l'état des blessés qui sont actuellement sous surveillance, avec le suivi médical nécessaire au niveau des hôpitaux de la wilaya", et a rassuré leurs proches leur affirmant "qu'ils ont été pris en charge conformément aux protocoles sanitaires en vigueur au niveau de tous les établissements sanitaires nationaux". Il a souligné, à ce propos, que "toutes les ressources médicales sont mises à disposition pour une meilleure prise en charge".

Le ministre a affirmé qu'"il suit la situation de près", ajoutant qu'"il prendra toutes les mesures sanitaires et préventives nécessaires".

Suite à cet incident douloureux, "le ministre tient à présenter ses sincères condoléances ainsi que sa profonde compassion aux familles des deux victimes décédées, priant Allah Tout-puissant de leur accorder Sa sainte miséricorde, et de prêter patience et réconfort à leurs familles", tout en exprimant "sa pleine solidarité et sa compassion avec les autres familles, souhaitant prompt rétablissement à tous les blessés".

