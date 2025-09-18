Algérie: Ministère de la Jeunesse - Développement d'une plateforme numérique unifiée au profit des étudiants des instituts du secteur

ALGER — Le ministère de la Jeunesse s'emploie à mettre en place une plateforme numérique unifiée et intégrée au profit des étudiants des instituts relevant du secteur, indique, mercredi, un communiqué du ministère.

A ce titre, une réunion de travail par visioconférence a été tenue, mercredi, au ministère de la Jeunesse, consacrée à "la présentation et à l'examen du projet de développement d'une plateforme numérique unifiée et intégrée au profit des étudiants des instituts relevant du secteur", précise le communiqué, ajoutant que cette plateforme constituera "un bond qualitatif dans le processus de transformation numérique du secteur".

Le processus de numérisation couvrira les étapes d'inscription, le suivi du cursus académique et de formation, la gestion des emplois du temps des cours et des examens, ainsi que la délivrance électronique des documents administratifs et des diplômes.

La plateforme offrira "un espace interactif de communication entre étudiants, enseignants et administration", et permettra de "renforcer la qualité de la formation, en garantissant la transparence et les principes de la bonne gouvernance", poursuit la même source.

Cette initiative s'ajoute aux projets numériques mis en oeuvre par le secteur, dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, en vue de "moderniser les méthodes de gestion et développer les services destinés aux jeunes ainsi qu'aux cadres chargés de leur encadrement et de leur formation".