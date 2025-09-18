Algérie: 20e édition du festival national de la chanson amazighe attire de nombreux fans depuis son ouverture

BEJAIA — La 20e édition du festival national de la chanson amazighe en hommage à une figure emblématique de la chanson d'expression kabyle, Youcef Abdjaoui, se tient depuis mercredi dans la commune de Boukhelifa, à l'est de la wilaya de Bejaïa, dans une ambiance festive.

Des dizaines de personnes ont afflué plus de deux heures avant le début du spectacle pour pouvoir profiter de l'ambiance garantie par les chanteurs qui sont programmés pour animer la première soirée du festival qui se poursuit jusqu'à vendredi.

A l'affiche de la soirée, figuraient Boudjemâa Agraw, Zahir Abdjaoui, Nassima ait Ami, Agaw Elhadj et Boubkeur.

Pour l'animation des soirées du 18 et du 19 septembre, le choix s'est porté sur plusieurs noms de la chanson amazighe, à l'instar de Mourad Guerbas, Baylache, Hocine Tikelt, Bilal Ayad, Mohamed Allaoua et Lotfi Iloula, a-t-on appris auprès des organisateurs de la manifestation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le président de l'association "Assalas", organisatrice de l'évènement, en coordination avec le Centre de recherche en langue et culture amazighes (CRLCA), Taleb Smail, a souligné la nécessité de perpétuer ce rendez-vous culturel et artistique.

Le CRLCA organise à l'occasion de ce festival un concours de jeunes talents de la chanson amazighe. Il a été prévu également d'organiser prochainement un colloque scientifique sur l'oeuvre artistique du chanteur Youcef Abdjaoui.

Un hommage lui sera rendu vendredi dans son village natal d'Ait Allouane dans la commune d'Akfadou, a-t-on souligné.