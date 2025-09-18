Algérie: Wilaya d'Alger - Les nouveaux établissements éducatifs et les structures d'accueil de la petite enfance au centre d'une réunion

ALGER — Les nouveaux établissements éducatifs et des structures d'accueil de la petite enfance ont été au centre d'une réunion du Conseil exécutif de la wilaya, tenue mercredi sous la supervision du ministre, wali de la wilaya d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, indique un communiqué des services de la wilaya.

Dans ce cadre et en préparation de la rentrée scolaire 2025/2026, un exposé a été présenté sur les nouveaux établissements éducatifs qui entreront en service, à savoir 27 structures pédagogiques, dont 19 écoles primaires, 6 collèges, 2 lycées ainsi que 3 annexes, auxquelles s'ajoutent 41 cantines scolaires ainsi que l'extension de 319 classes, dont 152 préfabriquées", précise le communiqué.

Dans ce contexte, le wali a donné des instructions en vue de poursuivre les opérations de nettoyage des abords extérieurs des établissements scolaires, afin d'assurer les meilleures conditions pour les élèves.

Un autre exposé a été présenté portant sur la situation des structures d'accueil de la petite enfance à Alger, qui regroupent actuellement 946 crèches prenant en charge 51.512 enfants au total", ajoute-t-on de même source.

L'exposé a également abordé les 4 nouveaux centres psychopédagogiques dédiés à la prise en charge des enfants en situation de handicap mental, visant à répondre à la demande croissante des parents et à offrir un accompagnement spécialisé pour une meilleure intégration de cette frange dans la société. A ce propos, M. Rabehi a appelé les walis délégués à formuler des propositions en vue de l'ouverture d'un centre dans chaque circonscription administrative.

Lors de cette réunion à laquelle ont pris part le Secrétaire général de la wilaya, le Chef de cabinet, l'Inspecteur général, les walis délégués, les directeurs exécutifs ainsi que les cadres de la wilaya, M. Rabehi a également écouté un exposé sur la situation des "haouchs" à Alger, et a donné des instructions pour l'élaboration d'un plan d'action en vue d'amorcer la structuration des "haouchs" recensés.