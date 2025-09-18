Sénégal: Un Programme spécial d'accompagnement de la diaspora lancé le 17 décembre prochain

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au gouvernement de finaliser un Programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur, qui sera lancée le 17 décembre prochain, à l'occasion de la première édition de la Journée nationale de la diaspora, a-t-on appris de source officielle.

Selon le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi, le président Faye "a demandé au ministre et au secrétaire d'Etat chargés des Sénégalais de l'extérieur, de finaliser, sous l'égide du Premier ministre, un Programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur, qui sera lancé, le 17 décembre 2025, à l'occasion de la tenue de la première édition de la Journée nationale de la diaspora".

"Il a invité le gouvernement à veiller à la bonne organisation de cette importante rencontre qui appelle l'implication de toutes les parties prenantes", rapporte le texte, selon lequel le chef de l'Etat a "réitéré ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et son soutien" à la diaspora, pour son implication dans le développement national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les "contributions multisectorielles et multiformes" de la diaspora dans les efforts de développement "ont un impact notable dans le développement économique national et la stabilité sociale", a déclaré Bassirou Diomaye Faye, cité par le communiqué du Conseil des ministres.

Il a félicité, à ce titre, le Premier ministre, "pour le succès de la rencontre de Milan, en Italie, avec nos compatriotes, portant notamment sur la prise en charge de leurs doléances et la vulgarisation de l'Agenda national de Transformation et du Plan de Redressement économique et social (PRES)", ajoute la même source.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.