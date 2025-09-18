Sénégal: La nouvelle équipe gouvernementale et sa feuille de route en exergue

Dakar — Le premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale réunie au complet depuis le réaménagement intervenu le 6 septembre dernier, est l'un des sujets les plus en vue dans la livraison de jeudi de la presse quotidienne.

La nouvelle équipe est "en ordre de bataille" pour la mise en œuvre de l'Agenda national de transformation, indique Le Soleil. "Au complet, le nouvel attelage a pris connaissance de sa feuille de toute, désormais centrée sur l'action et la culture du résultat", écrit le journal.

"Discipline collective et exemplarité [sont] exigées" de la nouvelle équipe, dont il est également attendu "transparence absolue et exécution rapide des projets structurants", souligne le quotidien Les Echos. "Ousmane Sonko intransigeant avec ses ministres", affiche-t-il à sa une.

L'As évoque des "commandements" du chef du gouvernement sénégalais, qui "voudrait que ses équipes accordent de l'attention à la transparence dans la gestion des affaires publiques", tout en travaillant pour la bonne mise en œuvre du Plan de redressement économique et social.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'As signale que ces directives font partie des "grandes orientations" fixées par le Premier ministre mercredi en Conseil des ministres, lors duquel il a également décliné ses attentes vis-à-vis du gouvernement.

"Faye et Sonko fixent le cap de l'action gouvernementale", lit-on à la une du quotidien Yoor-Yoor, selon lequel le président de la République et le Premier ministre "ont défini les grandes orientations nationales pour les mois à venir".

La feuille de route qu'ils ont présentée "met l'accent sur la transformation économique durable, la modernisation des infrastructures, le renforcement des secteurs stratégiques, la promotion de l'innovation et la création d'emplois, tout en visant une gouvernance plus efficace et une compétitivité accrue sur la scène régionale", écrit Yoor-Yoor.

"Diomaye et Sonko accélèrent la cadence", note Vox Populi, le quotidien Enquête relevant que le Conseil des ministres de ce mercredi, "première rencontre officielle" de la nouvelle équipe depuis le réaménagement, "a été l'occasion pour le président de la République de rappeler ses priorités et d'exposer ses attentes".

Sud Quotidien s'intéresse surtout à la gestion des inondations, autre sujet brûlant de l'actualité. "Diagnostic d'un gouffre à milliards", affiche le journal, en parlant des projets, plans et programmes développés par les différents régimes successifs depuis 2000, pour la prévention et la prise en charge de cette problématique.

Le journal fait constater qu'au final, "des centaines de milliards de financements [ont été] engloutis dans les eaux", pendant que "le mal persiste toujours. D'où la nécessité d'une vision claire et durable pour prévenir et atténuer les risques de ce fléau, tant son éradication définitive semble une bataille perdue d'avance [...]", en raison notamment du changement climatique.

Le quotidien Enquête rapporte que le conseil d'administration du Port autonome de Dakar se réunit ce jeudi pour se prononcer sur un projet d'attribution de 10 ha du môle 4 à des entreprises étrangères. Des organisations opposées à ce projet, dont le Club des investisseurs sénégalais, ont saisi le Premier ministre à ce sujet, indique le journal.

L'info s'intéresse à la santé mentale, un sujet délicat au Sénégal, que le journal présente comme "une menace silencieuse en progression". Et pour cause, "36% de la population sénégalaise [est] touchée par la dépression", et "13% des malades présentent des envies suicidaires", d'après le journal.