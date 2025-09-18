Sénégal: Amara Traoré promet de transformer le Ndiambour en 'une machine à gagner'

Louga — Le nouveau directeur technique de l'Association sportive, artistique et culturelle (ASAC) Ndiambour de Louga, club évoluant en Ligue 2 sénégalaise, Amara Traoré, promet de bâtir "une véritable machine à gagner" afin de ramener le club lougatois au sein de l'élite.

"Remonter, c'est gagner les matchs. Nous allons développer une véritable machine à gagner", a-t-il déclaré à des journalistes, mercredi, à l'issue d'une réunion conjointe entre le staff technique et le comité directeur.

Ancien coach de la Linguère de Saint-Louis, Traoré a mis en avant son expérience dans les missions jugées difficiles, rappelant ses réussites passées avec l'équipe saint-louisienne qu'il a une fois fait monter de la Ligue 2 à la première division.

De même a-t-il réussi à sauver la Linguère de Saint-Louis de la relégation l'année dernière, après en avoir pris les rênes alors que le club enchainait de mauvais résultats qui menaçaient son maintien au sein de l'élite.

Amara Traoré a salué le rôle du staff technique de l'ASAC Ndiambour dirigé par l'entraîneur Abdou Majib Diagne et son adjoint Issa Aïdara, dont les compétences constituent, selon lui, un gage de réussite.

Pour atteindre les objectifs fixés au club, l'ancien sélectionneur national mise sur la discipline, la rigueur, l'organisation et la mobilisation des supporters afin de transformer le stade Alboury Ndiaye "en un chaudron redouté".

Il a rappelé que le Ndiambour avait dominé le football sénégalais il y a quelques années, grâce à ses moyens et à une bonne structuration, avant d'être freiné dans ses ambitions le manque d'organisation, malgré les efforts financiers des dirigeants successifs.

"Aujourd'hui, nous avons les ressources, l'expertise et le soutien de toute la population lougatoise. Avec une meilleure organisation, nous pouvons repositionner rapidement l'équipe dans l'élite", a-t-il soutenu.

Il a salué les dirigeants, sympathisants et supporters du club, avant de réaffirmer son engagement à accompagner le nouveau président, Abdoulaye Sow, dans la mise en oeuvre de son projet axé sur "l'organisation et la rigueur".