Afrique de l'Ouest: L'AFAD mise sur un mental de gagnant pour venir à bout de Génération Foot

Dakar — L'Académie de Football Amadou Diallo (AFAD) de Côte d'Ivoire compte tout mettre en œuvre pour battre Génération Foot (GF), son adversaire sénégalais en Coupe de la CAF, a déclaré son milieu de terrain Kacou Luc Stéphane, assurant que lui et ses coéquipiers se déplacent au Sénégal avec un mental de gagnant.

"C'est tout simple, nous entendons effectuer ce déplacement avec un mental de gagnant, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour décrocher une victoire là-bas, afin de nous permettre de mieux négocier la phase retour à domicile", a-t-il dit dans un entretien publié sur le site du club ivoirien.

L'AFAD, une académie basée à Abidjan-Plateau, va défier Génération Foot, samedi, au stade Lat Dior à Thiès, pour le compte de la manche aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Fondée par l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, l'AFAD a terminé à la troisième place au classement général du championnat national de première division l'année dernière.

L'AFAD occupe actuellement la cinquième place du championnat (7 points, +3), avec deux victoires, un match nul et une défaite.

Son adversaire sénégalais, vainqueur de la Coupe du Sénégal, n'a pas encore démarré le championnat.

Génération Foot, une académie basée à Déni Biram Ndao, dans le département de Rufisque (Dakar), vient seulement de démarrer en mi-août dernier sa préparation pour la nouvelle saison en jouant plusieurs matchs amicaux.

La manche retour de sa confrontation avec l'Académie de Football Amadou Diallo est prévu dans la période du 26 au 28 septembre à Abidjan.

Le club qui sortira vainqueur de cette double confrontation va affronter les Algériens de l'USMA d'Alger au deuxième et dernier tour des préliminaires de la deuxième compétition phare de la Confédération africaine de football.