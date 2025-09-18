Sénégal: Mboro-sur-Mer - Un jeune homme meurt après avoir sauvé un garçon de la noyade

Tivaouane — Le corps d'un jeune homme porté disparu mardi alors qu'il venait de sauver un garçon de la noyade, à Mboro-sur-Mer, a été repêché mercredi à Khondio, a appris l'APS de sources sécuritaires.

La victime, un chauffeur âgé de 27 ans domicilié à Mboro, était introuvable depuis mardi, après avoir secouru vers 18 heures un jeune garçon sur le point de se noyer.

Les faits se sont déroulés sur la plage de Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss (Tivaouane, ouest).

Selon des témoins, après que le jeune garçon rescapé s'en est sorti sain et sauf, ses camarades ont constaté la disparition du sauveteur, resté introuvable malgré des recherches entreprises immédiatement.

Son corps a été repêché le lendemain, vers 10 heures, au large de Khondio, dans la même commune, par des habitants qui ont alerté la gendarmerie de Mboro.

La dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane par les sapeurs-pompiers.