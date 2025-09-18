Sénégal: Une 'dynamique interministérielle' attendue de la création du ministère des Infrastructures, selon le chef de l'Etat

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République a demandé au Premier ministre d'accentuer le rythme d'exécution des infrastructures dont les projets ont été déjà validés, soulignant que la création d'un ministère dédié vise à impulser "une dynamique interministérielle" dans ce domaine.

Bassirou Diomaye Faye est revenu, en Conseil des ministres, "sur la nouvelle politique de construction et de réalisation d'infrastructures publiques qui doit rester une priorité gouvernementale".

"La création d'un ministère dédié aux infrastructures devra soutenir, sous la coordination du Premier ministre, une dynamique interministérielle d'exécution de travaux d'infrastructures sectorielles, à fort impact sur la croissance, l'emploi et le bien-être des populations", a-t-il déclaré.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président Faye "a demandé au Premier ministre d'accentuer le rythme d'exécution de l'ensemble des travaux, chantiers et projets financés et validés, dont la réception définitive, dans les délais, demeure un impératif".

"Il a rappelé au gouvernement l'urgence de trouver les voies et moyens concertés avec les acteurs reconnus, afin de bâtir un secteur des bâtiments et travaux publics souverain, conforme aux nouvelles exigences de professionnalisation, de patriotisme économique et de transparence portées par les programmes, projets et réformes prioritaires du gouvernement", rapporte la même source.

