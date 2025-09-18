Sénégal: Culture, artisanat, tourisme - Les nouvelles orientations du président Faye

Dakar — La valorisation "optimale" du potentiel culturel du Sénégal et du savoir-faire de ses artisans est une condition de réussite du projet d'édification d'un pays "souverain, juste et prospère", a déclaré le chef de l'Etat.

Bassirou Diomaye Faye, présidant, mercredi, la réunion du Conseil des ministres, "a abordé la question de la place renforcée de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme dans l'Agenda national de Transformation".

"Il a rappelé au gouvernement l'importance de la culture et de l'artisanat dans la relance de la destination touristique Sénégal, ainsi que la promotion de l'entreprenariat et de l'emploi", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye "a souligné que la sauvegarde de nos traditions ancestrales, la valorisation optimale de notre potentiel culturel et du savoir-faire très diversifié de nos artisans, artistes et hommes de culture, demeurent des bases fondamentales de réussite du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Décentralisation soutenue de la politique culturelle

A ce titre, ajoute le communiqué du Conseil des ministres, il a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko "de mobiliser toutes les forces vives de la nation, afin de renforcer le rôle et la place de la culture dans toutes ses expressions dans l'Agenda national de Transformation".

Selon la même source, le chef de l'Etat a indiqué au ministre chargé de la Culture, en relation avec le secrétaire d'Etat rattaché, "l'importance d'asseoir la préservation de notre patrimoine historique, une décentralisation soutenue de la politique culturelle, le déploiement d'une politique innovante de diversification et de labellisation des industries culturelles et créatives, des productions artisanales et de l'offre touristique.

"Cette volonté politique et économique renforcée autour de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, doit être matérialisée à travers l'édification d'infrastructures culturelles modernes sur l'étendue du territoire national", indique le communiqué du Conseil des ministres, citant le chef de l'Etat.

Bassirou Diomaye Faye a de même "plaidé pour le développement des Arts et Lettres et la protection des droits des artistes, la mobilisation de financements adéquats pour accompagner les acteurs dans la réalisation d'un agenda culturel national et international maitrisé, appuyé par une stratégie de communication et de promotion touristique consensuelle et adaptée".

Vers des états généraux du secteur

Le président de la République a par ailleurs "souligné que la nouvelle feuille de route de ce département ministériel doit intégrer un volet majeur "formation, renforcement des capacités et professionnalisation des acteurs", mais aussi la dotation du secteur de la Culture de ressources humaines de qualité, notamment de conseillers et animateurs culturels, afin de mieux conduire, sous l'égide du gouvernement, la politique culturelle de la nation".

Il a en outre "demandé au ministre chargé de l'Artisanat de travailler à la rationalisation des structures, interventions et ressources dédiées au secteur en impulsant, à terme, la mise en place d'un fonds national de promotion de l'artisanat".

Le président Faye "a insisté sur l'impératif d'une maitrise stratégique des aménagements et de l'implantation des établissements hôteliers et touristiques à travers une planification concertée avec les opérateurs-promoteurs, en vue d'accroître de façon notable les capacités d'hébergement du pays".

"Il a invité le ministre chargé du Tourisme à revitaliser les sites et zones touristiques (Petite Côte, Cap Skirring, Iles du Saloum, Gorée, etc.), à restructurer et à relancer le crédit hôtelier, mais également le Conseil national du Tourisme ainsi que les activités de la SAPCO, entité qui doit définir une nouvelle convention-cadre de partenariat avec l'Etat", peut-on lire.

Le chef de l'Etat a enfin "demandé au ministre chargé de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme de préparer avec l'ensemble des acteurs impliqués, la tenue des Etats généraux du secteur".