Ile Maurice: 31 271 personnes ont reçu l'«Income Support»

Statistics Mauritius a publié, le 15 septembre, les chiffres du ministère de la Sécurité sociale sur les pensions et allocations sociales versées en août. Le rapport détaille les bénéficiaires selon plusieurs catégories : retraités, veuves, invalides, orphelins, ainsi que les aides complémentaires.

La Basic Retirement Pension (BRP) a été versée à 279 660 personnes. La majorité, 274 673, avait entre 60 et 89 ans. Ensuite, 4 781 bénéficiaires étaient âgés de 90 à 99 ans et 206 étaient centenaires. Les montants mensuels varient de Rs 15 000 à Rs 27 710 selon l'âge. Parmi eux, 21 478 personnes sévèrement handicapées ont reçu une allocation supplémentaire de Rs 3 500.

Dans le même temps, 168 339 personnes ont touché une pension de retraite contributive. Le rapport mentionne également 2 506 cas de BRP donnant droit à une allocation enfant. Au total, 2 930 enfants en ont bénéficié, dont 210 de moins de 10 ans et 2 720 de 10 ans et plus. À cela s'ajoutent 853 bénéficiaires d'aide alimentaire et 31 271 personnes ayant reçu un Income Support de Rs 353.

Chez les veuves, 16 439 ont perçu une Basic Widow's Pension (BWP) de Rs 15 000, tandis que 38 549 ont bénéficié d'une pension contributive. Parmi elles, 11 204 avaient moins de 60 ans et 27 345 étaient âgées de 60 ans et plus. Le rapport relève aussi 3 145 cas de BWP donnant droit à une allocation enfant, profitant à 4 191 enfants : 772 de moins de 10 ans et 3 419 de 10 ans et plus. En outre, 11 veuves ont touché une aide alimentaire et 891 ont reçu l'Income Support.

Pour les invalides, 27 728 personnes ont bénéficié de la Basic Invalid's Pension (BIP) et 10 581 de la pension contributive. Parmi elles, 4 386 cas incluaient une allocation enfant, profitant à 6 389 enfants : 2 121 de moins de 10 ans et 4 268 de 10 ans et plus. Par ailleurs, 3 692 enfants de moins de 18 ans ont reçu une allocation supplémentaire de Rs 3 000, tandis que 8 316 invalides ont touché la Carer's Allowance de Rs 3 500. Le rapport note également 172 bénéficiaires d'aide alimentaire et 2 397 d'Income Support.

Les orphelins restent moins nombreux. En août, 426 ont reçu une pension de base de Rs 15 000 et 244 une pension contributive. Dans le même temps, 360 tuteurs ont perçu une allocation de Rs 2 000 et un orphelin a touché l'Income Support.

Le dispositif du Voluntary Retirement Pension (VRP) concernait 9 715 retraités, 9 veuves et 11 invalides, soit un total de 9 735 bénéficiaires. Par ailleurs, l'Inmates Allowance a été versée en juillet à 559 personnes pour un montant global de Rs 843 589.

Enfin, sous la rubrique Social Contribution and Social Benefit, 126 854 personnes âgées de 65 à 74 ans ont perçu Rs 1 000, tandis que 66 506 personnes de 75 ans et plus ont reçu Rs 2 500. La Social Disability Allowance a été attribuée à 694 bénéficiaires pour Rs 2 500, avec une allocation additionnelle de Rs 3 000 versée à 85 enfants de moins de 18 ans.