Ile Maurice: Les Mauriciens stoppés en simple, cap sur les doubles

Mercredi, le National Tennis Centre de Petit Camp à Phoenix a vécu une journée décisive. Les deux derniers représentants mauriciens en simple, Alexandre Thévenet et Rohan Mungla, ont quitté la compétition, battus par des adversaires plus expérimentés.

Thévenet s'est incliné face à l'Autrichien Ethan Andrew Pieber [7], supérieur au service et en fond de court (6-2, 6-2). De son côté, Mungla avait bien lancé son quart contre Alex Lap Hang Hui (HKG) [2], remportant le premier set 6-2, avant de céder sous la pression 2-6, 0-6, 1-6.

Malgré ces défaites, les Mauriciens repartent avec une expérience précieuse et restent engagés dans le tableau de double. Chez les garçons, le dernier carré promet du spectacle. Le Belge Nicolas Fays [3] affron- tera le Sud-Coréen Shin Jaejun, brillant tombeur du n°2 Hui (6-4, 6-1).

Dans l'autre demi-finale, Bon Hong Koo, auteur d'un exploit contre le n°1 Oluhle Senti, défiera Israel Dowie (NAM) [4], qui n'a laissé aucune chance à Pieber. Avec deux Coréens, un Namibien et un Belge, la diversité est au rendez-vous et les surprises restent possibles.

Le Belge Nicolas Fays [3] s'invite dans le dernier carré et confirme son statut de tête de série.

Si le simple n'a plus de représentants locaux, trois paires avec des Mauriciens disputeront ce jeudi les quarts de finale. Joshua Coquet (MRI) associé à Evan Krige (RSA) sera opposé aux Indiens Pradnyesh Shelke et Ayaan Mohammed Khan Tareen.

Rushil Seewoosurrun (MRI), tête de série n°4 avec le Marocain Samy Iraki, croisera le fer avec Kei Badenhorst (RSA) et Pieber (AUT). Rohan Mungla jouera lui avec le Congolais Moïse Esiso Kumase face aux têtes de série n°2 Maisela/Senti (RSA). Enfin, les Coréens Shin et Koo [3], encore en lice en simple, affronteront Avayou (THA) et So (HKG).

Rohan Mungla (MRI), battu en simple, garde le cap en double pour les quarts de finale.

Les favorites au rendez-vous

Le tableau féminin a livré des quarts très disputés. Polina Barabanova (KAZ) [6] a réussi une remontée face à Lucie Koutova (CZE) [4], 3-6, 6-3, 7-5. La Sud-Africaine Milan Swanepoel [1], grande favorite, a dominé Haruhi Katsube (JPN) 6-2, 6-2 avant de bénéficier de l'abandon d'Inès Foucque (FRA) [8].

La Sud-Africaine Milan Swanepoel [1], grande favorite du tournoi, poursuit son parcours sans faute à Petit Camp.

Sophia Bergqvist (DEN) [7] a surpris Riko Shozui (JPN) [3] 3-6, 6-2, 6-4, tandis que Lyndsey Philipps (RSA) [5] s'est imposée au terme d'un combat de trois manches contre Charlotte Perks (GBR) [2].Sophia Bergqvist (DEN) [7], la Danoise surprise du tournoi, a renversé Riko Shozui (JPN) [3] en trois sets et se hisse en demi-finale.

Les demi-finales opposeront Swanepoel [1] à Barabanova [6], et Bergqvist [7] à Philipps [5]. Deux Sud-Africaines, une Kazakhe et une Danoise forment ce dernier carré, promettant puissance, endurance et suspense.