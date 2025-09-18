Ile Maurice: Une mobilisation sans précédent à Plaine-Verte

Lutter contre la prolifération de la drogue. Tel était le thème principal de la conférence de presse animée le mardi 16 septembre par le ministre Shakeel Mohamed conjointement avec les députés Eshan Juman et Farhad Aumeer, le lordmaire Aslam Hossenally, des hauts gradés de la police, des représentants du ministère de la Santé, de la National Empowerment Foundation (NEF) ainsi que plusieurs acteurs sociaux.

Objectif : annoncer un plan d'action concret face à la montée inquiétante du trafic et de la consommation de drogues dans la région. «Nous faisons face à une urgence sociale et sécuritaire, et nous n'avons plus le droit d'attendre», a lancé Shakeel Mohamed d'entrée de jeu.

Les élus ont dressé un constat alarmant : prolifération des points de vente de drogues, usage illicite de certains bâtiments publics désaffectés, présence inquiétante de réseaux organisés dans les rues et autour de lieux sensibles comme le Jardin de PlaineVerte ou la place Khadafi.

«Chacun joue un rôle dans cette chaîne destructrice : ceux qui vendent, ceux qui distribuent, ceux qui surveillent. Il est temps de casser ce cycle», a souligné Eshan Juman.

Le Dr Aumeer a lui rappelé l'importance de traiter les consommateurs comme des patients et non comme des criminels, plaidant pour un meilleur accompagnement médical et psychologique, notamment à travers les programmes de substitution comme la méthadone. Mais il a aussi insisté sur la nécessité de relocaliser les centres de distribution afin d'éviter les tensions avec les habitants.

Au terme des discussions, plusieurs décisions concrètes ont été annoncées dont l'ouverture d'un bureau de police permanent au Qaid-eAzam Muhammad Ali Jinnah Market afin de renforcer la présence policière dans le quartier, un suivi hebdomadaire avec tous les acteurs concernés pour évaluer les progrès et ajuster les actions, une collaboration accrue avec les ONG et la société civile, considérées comme des partenaires essentiels dans la prévention et la sensibilisation, et la réorganisation de la distribution de la méthadone dans un cadre sécurisé et mieux encadré.

Le commissaire de police, consulté en amont, a donné son aval pour déployer davantage de ressources humaines sur le terrain, tout en adaptant les stratégies d'intervention aux réalités mouvantes du trafic.

Les élus comme les représentants de la société civile présents ont tenu à rappeler que la lutte contre la drogue n'est pas seulement une affaire de policiers ou de ministres, mais un combat de toute une communauté. «C'est une bataille pour sauver des vies et redonner espoir aux familles», a affirmé le lord-maire Aslam Adam Hosenally.

Un message partagé par Shakeel Mohamed : «Le respect et la confiance doivent être réciproques. La police fera sa part, mais la population doit aussi collaborer. Ensemble, nous pouvons transformer Plaine-Verte.»