Ile Maurice: Journée mondiale du bambou

Ce 18 septembre marque la célébration de la Journée du bambou, une plante ancienne et fascinante qui joue un rôle essentiel dans de nombreuses cultures et économies, notamment dans notre pays. Originaire d'Asie du sud-est, le bambou s'est répandu à travers le monde grâce à sa croissance rapide et sa grande adaptabilité, s'intégrant dans la vie quotidienne, spirituelle et économique.

Dans notre île, le bambou est de plus en plus valorisé comme ressource durable. Il est utilisé pour produire des biocarburants, contribuant ainsi à la transition vers une énergie renouvelable. La fabrication de mobilier, d'ustensiles, d'objets décoratifs et d'articles artisanaux en bambou témoigne de sa polyvalence et de son importance dans la préservation des traditions tout en favorisant une économie verte.

Le bambou occupe également une place dans la pratique religieuse, notamment à travers la fabrication de kanwar et de Cavadee, des arches sacrées utilisées lors de cérémonies. Par ailleurs, ses propriétés nutritives en font un ingrédient précieux pour la cuisine locale où il est souvent intégré dans divers plats traditionnels.

Depuis des millions d'années, ce végétal ancien a résisté aux changements climatiques, symbolisant la résilience et l'ingéniosité humaine. Sa croissance rapide en fait un modèle de durabilité, permettant de répondre aux besoins tout en respectant l'environnement. La variété Bambusa arundinacea est notamment utilisée en médecine traditionnelle pour ses propriétés curatives.

À travers des initiatives comme les infusions mêlant citronnelle et bambou, nous honorons l'héritage durable de cette plante, symbole d'équilibre et de connexion avec la nature. La Journée mondiale du bambou nous rappelle l'importance de préserver cette ressource précieuse pour un avenir plus vert.