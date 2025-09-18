Gabon: Sport/Boxe - « Je me donnerai à fond sur chaque combat », dixit Kenneth Collard

Le club Mwana United a marqué récemment un tournant historique en signant son premier contrat semi-professionnel avec le jeune boxeur Gabonais Kenneth Collard. Une étape majeure pour le club, mais aussi pour la boxe gabonaise, qui s'est déroulée à Libreville, à la faveur d'une conférence de presse. Cette rencontre a mis en relief une nouvelle génération de champions portée par ce club en progression de la capitale.

« Je me donnerai à fond sur chaque combat », a lancé Kenneth Collard, visiblement déterminé à honorer la confiance placée en lui. Derrière cette promesse, se cache la volonté d'un athlète prêt à repousser ses limites et à incarner le sérieux du projet porté par Mwana United.

La signature a eu lieu en présence du conseiller spécial du Président de la République,Ulrich Kessany Zategwa, qui a tenu à féliciter le jeune boxeur et à l'encourager pour la suite de sa carrière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la présidente du club, Florine Meynadier Ep Tchoua, cette signature n'est que le point de départ. Elle a d'ailleurs annoncé un rendez-vous attendu en décembre : un gala sur le ring, où Kenneth et les autres talents du club auront l'occasion de démontrer toute l'étendue de leur potentiel. Son coach, Boris Ekomie, s'est montré confiant : « Kenneth sera prêt. »

Au-delà d'un simple contrat, Mwana United illustre une conviction forte : les initiatives privées sont aujourd'hui une solution concrète pour le développement du sport au Gabon. En entretenant d'excellentes relations avec la Fédération gabonaise de boxe, le club s'inscrit dans une dynamique constructive qui donne aux jeunes athlètes les moyens de rêver et de réussir.