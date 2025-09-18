Gabon: Rencontre entre les personnes vivant avec un handicap et la ministre Louise Mvono

Louise Pierrette Mvono, ministre en charge de la Planification et de la Prospective, a rencontré les personnes vivant avec un handicap à Oyem. Une rencontre qui a non seulement ému ces personnes, mais surtout, leur a permis de poser les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien.

La rencontre entre la ministre Louise Pierrette Mvono et les personnes vivant avec un handicap était familiale. Attentive à leurs différentes doléances, la membre du gouvernement les a religieusement écoutées. Cet esprit d'écoute a d'ailleurs ému plus d'un parmi ces personnes. "Je suis un homme heureux, car c'est une première dans l'histoire des personnes handicapées du Woleu-Ntem qu'un membre du gouvernement prenne son temps pour venir écouter les maux qui minent le monde des personnes vivant avec un handicap. C'est nous qui la remercions pour cette disponibilité, surtout cette humilité." confie Tanguy, la voix remplie d'émotion.

Touchée par ces mots, la ministre de la Planification et de la Prospective soutient qu'il faut donner à tout le monde l'opportunité de s'engager dans la construction de cet édifice nouveau. Cet édifice nouveau, qui, selon elle, va rendre à tous les Gabonais la fierté de naitre et de vivre au Gabon. "Le projet de société pour lequel 95 % des Gabonais, des personnes vivant avec un handicap y compris, ont voté pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, mérite d'offrir aux uns et aux autres la possibilité d'apporter sa pierre pour s'engager et participer à bâtir la 5e République."poursuivra t-elle.

Construire un édifice nouveau en prenant des responsabilités

Louise Pierrette Mvono soutient que pour construire cet édifice nouveau, il faut de l'écoute, de la responsabilité, de l'inclusivité et de la solidarité. "Il faudrait que nous prenions également nos responsabilités en écoutant chacune des personnes qui vont devoir contribuer à la construction du pays. On ne peut pas parler de l'inclusion sans avoir l'avis, sans écouter des personnes qui sont souvent considérées en marge des politiques de développement. Savoir quels sont les défis auxquels ils sont confrontés, avoir leurs avis sur la contribution qu'elles peuvent apporter", fait-elle savoir.

Échange fructueux et clin d'oeil au Plan national de croissance et de développement (PNCD)

La ministre dit se réjouir de l'échange qu'elle a eu avec ses compatriotes vivant avec un handicap. Ce n'est qu'un début, souligne -elle. "C'est un dialogue que nous avons l'intention de poursuivre. Nous avons commencé dans le Septentrion. Nous voulons l'engager dans toutes les autres provinces du pays. C'est cela la conception du Plan national de croissance et de développement (PNCD) que nous préparons actuellement : écouter tous les Gabonais et savoir ce que les forces vives de la nation peuvent apporter, quelle que soit leur situation, quelle que soit la localité géographique où ils sont".

Tout en poursuivant ses propos, la membre du gouvernement a dit ne pas vouloir de promesses, ni de projets qui restent juste des ambitions. "Nous voulons travailler ensemble pour que chacun de nos projets, chacun de nos plans se transforme en action concrète et que tous, nous profitions du développement du Gabon." conclut-elle.

Reprenant la parole, Tanguy, un des représentants des personnes vivant avec un handicap, a renouvelé toute sa gratitude à l'égard de Madame la ministre. "Dans l'ancien temps, personne n'avait vu le cas avec des personnes vivant avec un handicap. À l'ère de la 5e République, nous espérons que la personne handicapée sera relevée dans tous les domaines. Nous avons du potentiel. Être handicapé n'est pas une fatalité. Nous voulons donner de notre savoir à notre maman Gabon. Merci à Madame la ministre d'avoir pensé à nous. Nous demandons à Dieu qu'elle soit toujours là à notre écoute à notre chevet." déclare t-il tout en gardant espoir en elle et la foi en Dieu.