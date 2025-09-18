Gabon: Le Chef de l'État procède à la pose de la première pierre de la centrale thermique à gaz d'Owendo

Face à l'urgence de résorber le déficit énergétique dans le grand Libreville, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé ce jour les travaux de construction de la centrale électrique à gaz dans la commune d'Owendo.

Cette initiative majeure intervient après la mise en marche des centrales électriques flottantes Karpowership il y a quelques mois, qui ont permis de renforcer le réseau électrique avec une production d'électricité supplémentaire de 70 MW.

La cérémonie de pose de la première pierre de la Centrale Thermique à Gaz d'Owendo est le résultat de la signature d'un Mémorandum d'Entente le 24 juin dernier à Libreville, suivie d'une convention de prêt avec Afreximbank à Abuja au Nigeria le 27 du même mois. Cette convention concerne la construction par la société Solar Energy Sustainable Services de 3 centrales thermiques à gaz pour un montant global d'environ 130 milliards de FCFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les allocutions du délégué spécial de la commune d'Owendo, du ministre de l'accès Universel à l'Eau et l'Energie, la décoration dans l'ordre du mérite gabonais des personnalités ayant servi avec dévouement au sein du ministère de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Energie et de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon, suivie de la pose de la première pierre par le Chef de l'État sont les temps forts qui ont ponctué ces instants.

Ce projet ambitieux va permettre d'augmenter de 300 MW la capacité de production d'électricité au réseau d'ici 3 ans. Cette puissance énergétique sera répartie sur 3 sites stratégiques dont 220MW à Owendo, 40 MW à Port-Gentil et 40 MW à Lambaréné afin de répondre à la demande croissante des ménages, des entreprises et des industries.

La centrale thermique d'Owendo sera dotée d'une turbine à double carburant/gaz/gazoil pour la production d'électricité primaire de marque GE Alstom ; d'un générateur de vapeur à récupération de chaleur qui capte la chaleur des gaz d'échappement et d'une turbine à vapeur de marque Alstom qui utilise la production d'énergie supplémentaire ; d'un système de refroidissement par eau pour soutenir la continuité et la fiabilité des opérations, ainsi que divers matériels auxiliaires garantissant la performance des installations.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de ces 3 centrales générera plus de 1000 emplois directs et indirects durant la phase de construction et environ 300 emplois en phase d'exploitation.

Notons que l'utilisation du gaz naturel permet de réduire l'empreinte carbone et donc de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

S'exprimant pour la circonstance, le ministre de l'accès Universel à l'Eau et à l'Energie a tenu à rendre un hommage au Président de la République pour son Pragmatisme et sa ferme volonté de résoudre rapidement les problèmes qui affectent le quotidien des gabonais notamment en faisant de l'accès à Universel à l'Eau et à l'Energie le premier pilier de son projet de société.