Angola: Huíla explore 19 des 35 minéraux figurant sur la carte géologique du pays

Lubango — Au moins 19 des 35 ressources minérales figurant sur la carte géologique de l'Angola sont en cours d'exploration, et d'autres sont en phase finale de prospection dans la province de Huíla, a appris mardi l'ANGOP à Lubango.

Cette province méridionale, d'une superficie de 79 022 km², compte environ trois millions d'habitants. Elle excelle dans l'extraction de fer, d'eau minérale, de diamants, d'or et de roches ornementales. Elle prospecte également du kaolin, du manganèse, du mica, du cobalt, du niobium et d'autres minéraux.

Selon Domingos Kalumana, directeur du Bureau intégré de développement économique, les plus grandes concessions minières locales concernent les roches ornementales, avec 147 licences. Cependant, 20 autres autorisations concernent l'exploration d'autres minéraux, tels que l'eau minérale, le cuivre, les diamants, le cobalt et le niobium.

Ces deux derniers, selon le directeur, se trouvent dans la région de Quilengues, où l'extraction est imminente et générera plus de deux mille emplois.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'histoire minière de la province de Huíla comprend le complexe minier de Cassinga, un ensemble de mines de fer et d'or en exploitation depuis 1967.

L'exploration du niobium, un matériau supraconducteur rare utilisé dans l'industrie spatiale, sera également au coeur des préoccupations dans cette région du pays.

Le niobium est l'un des minéraux les plus rares au monde. Il est utilisé dans la fabrication de turbines, d'engins spatiaux, d'avions, de missiles, dans l'industrie électronique et dans les centrales électriques. Il est également utilisé pour produire des alliages d'acier et des supraconducteurs.

Pour explorer ce minerai, une société minière chinoise a investi 100 millions de dollars américains dans la concession dite de Quilengues, couvrant 160 kilomètres carrés dans le complexe de carbonatite de Bonga et Tchivira.

L'exploitation minière en Angola présente un potentiel considérable, notamment en ce qui concerne les diamants, le minerai de fer, le cuivre et d'autres pierres ornementales, cependant, elle reste confrontée à des défis tels que le manque d'infrastructures et l'exploitation minière illégale.