Angola: Le baril de Brent s'échange à 67,47 USD

Luanda — Le baril de Brent s'échange ce mardi sur le marché international à 67,47 USD, après avoir clôturé la séance précédente à 67,44 USD, soit une baisse de -0,46 % par rapport à la clôture précédente.

Les prix à terme du pétrole brut pour livraison en novembre se rapprochent des prévisions établies par le Budget de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2025, qui tablent sur un prix de 70 USD le baril et une production de 198 000 barils de pétrole par jour.

Le Brent est une référence importante pour les achats de pétrole dans le monde entier.