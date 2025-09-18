Angola: Le baril de Brent s'échange à 67,47 USD

16 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/SB

Luanda — Le baril de Brent s'échange ce mardi sur le marché international à 67,47 USD, après avoir clôturé la séance précédente à 67,44 USD, soit une baisse de -0,46 % par rapport à la clôture précédente.

Les prix à terme du pétrole brut pour livraison en novembre se rapprochent des prévisions établies par le Budget de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2025, qui tablent sur un prix de 70 USD le baril et une production de 198 000 barils de pétrole par jour.

Le Brent est une référence importante pour les achats de pétrole dans le monde entier.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.