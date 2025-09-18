Angola: L'Exécutif recherche un secteur public entrepreneurial comme modèle de développement inclusif

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a plaidé ce mardi à Luanda pour un secteur public entrepreneurial qui inspire confiance, favorise les partenariats et contribue à un modèle de développement inclusif et résilient.

S'exprimant à l'ouverture de la Réunion annuelle du secteur public entrepreneurial (E-SEP 2025), le gouvernant a également souligné la nécessité pour les entreprises publiques d'être toujours plus fortes, engagées dans l'avenir et « non seulement réactives aux besoins, mais proactives dans la construction de solutions ».

Il a indiqué que dans les pays en développement, comme l'Angola, où le secteur privé ne parvient pas toujours à atteindre toutes les régions ou à répondre pleinement aux besoins et aux aspirations des citoyens, les entreprises publiques jouent un rôle stratégique, car elles garantissent l'accès à des services essentiels tels que l'énergie, l'eau, les transports, l'information et les communications.

Il a ajouté qu'elles permettent également à l'État d'intervenir dans des domaines critiques, de corriger les défaillances du marché, de favoriser l'industrialisation, de soutenir l'innovation, de créer des emplois qualifiés et de piloter la mise en oeuvre d'investissements structurels qui attirent les capitaux privés et créent des écosystèmes de développement.

Il a reconnu l'existence de défis à cet égard, notamment en matière d'efficacité, de transparence, de bonne gouvernance et de durabilité, sans négliger la dépendance financière de l'État, qui compromet son autonomie dans l'accomplissement de sa mission et impose des coûts d'opportunité élevés au Trésor public.

« C'est précisément dans ces défis que réside l'opportunité de transformation. La professionnalisation de la gestion, l'adoption de pratiques durables et la valorisation du capital humain sont des voies qui renforcent la légitimité et l'impact des entreprises publiques sur la société », a-t-il soutenu.

À cet égard, il a noté que l'Exécutif mettait en oeuvre un vaste programme de réformes économiques visant à optimiser le rôle des entreprises publiques dans l'économie, en s'appuyant sur le renforcement de la gouvernance et de la responsabilité, l'efficacité et la durabilité, l'intégration du secteur privé et le développement national.

Concernant l'intégration du secteur privé, il a évoqué le renforcement du partenariat stratégique avec le secteur public, visant à rationaliser les chaînes de valeur, à accélérer l'industrialisation et à promouvoir la diversification économique.

La Réunion annuelle du secteur public des entreprises (E-SEP 2025) est l'occasion de faire le point et de rendre compte, ainsi que de saluer les réalisations passées et de se mobiliser pour relever les défis futurs du secteur public entrepreneurial.

L'édition de cette année marque l'introduction de l'acronyme E-SEP, qui symbolise le processus de modernisation et de repositionnement des entreprises publiques du pays.

Le programme de l'événement comprend une allocution de Cláudio Pinheiro, président du conseil d'administration de la Caisse d'épargne et de crédit (BPC), suivie d'une table ronde avec des représentants de la Banque de développement de l'Angola (BFA), de l'opérateur mobile Unitel et de la Compagnie nationale de distribution d'électricité (ENDE).

Sous le thème « Les chemins vers la durabilité : rationalisation, restructuration ou privatisation », la rencontre propose un nouveau prix récompensant les meilleures entreprises publiques de l'année.

Cette initiative vise à récompenser les organisations qui se sont distinguées en termes d'efficacité, de bonne gouvernance, d'innovation, de valorisation des personnes et d'impact positif sur l'économie et la société.

Les entreprises distinguées recevront, en plus du trophée, le « Label d'excellence du secteur public des entreprises », symbole de qualité et de bonnes pratiques de gestion, qui pourra être utilisé dans leurs communications institutionnelles.