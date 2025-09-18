Afrique: Handball - L'Angola fait ses débuts avec le Bénin en Coupe d'Afrique des cadettes

Luanda — L'Angola affronte lundi, à 18 heures, le Bénin, pour le groupe A du Championnat d'Afrique de handball féminin cadet, qui a commencé ce dimanche (14), à Oran (Algérie).

Le sept national, souhaite améliorer la quatrième place de l'édition précédente.

Aujourd'hui, à ses débuts, l'Algérie a battu le Burkina Faso par 26-21 (11-11 à la mi-temps).

Outre l'Angola et le Bénin, font également partie du groupe A, le Kenya, la Tunisie, Madagascar et le Nigéria, tandis que dans le groupe B comprend l'Algérie, le Burkina Faso, l'Égypte et la Zambie.