Afrique: Handball - L'Angola fait ses débuts avec le Bénin en Coupe d'Afrique des cadettes

14 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/DK/LUZ

Luanda — L'Angola affronte lundi, à 18 heures, le Bénin, pour le groupe A du Championnat d'Afrique de handball féminin cadet, qui a commencé ce dimanche (14), à Oran (Algérie).

Le sept national, souhaite améliorer la quatrième place de l'édition précédente.

Aujourd'hui, à ses débuts, l'Algérie a battu le Burkina Faso par 26-21 (11-11 à la mi-temps).

Outre l'Angola et le Bénin, font également partie du groupe A, le Kenya, la Tunisie, Madagascar et le Nigéria, tandis que dans le groupe B comprend l'Algérie, le Burkina Faso, l'Égypte et la Zambie.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.