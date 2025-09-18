Tunisie: Registre National des Entreprises - Lancement de nouveaux services au cours des prochains jours

Le directeur général du Registre national des entreprises (RNE), Adel Chaouari, a annoncé ce jeudi que de nouveaux services seraient lancés dans les prochains jours.

Invité de l'émission « Sabah El Ward » sur Mosaïque FM, Chaouari a expliqué que le RNE travaille actuellement sur l'inclusion financière en Tunisie en proposant des solutions de paiement électronique. Il a précisé que les frais et l'obtention des certificats pourraient bientôt être payés et retirés via la plateforme du Registre, soit par cartes bancaires, soit en ouvrant un compte auprès du RNE.

Chaouari a ajouté que le certificat électronique mis à jour contiendra de nouvelles données, notamment la date de la dernière mise à jour, la dernière déclaration du bénéficiaire effectif, les derniers états financiers déposés et, le cas échéant, le statut juridique de l'entreprise.

Vers une numérisation complète

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Adel Chaouari a souligné que le nombre de certificats délivrés électroniquement augmenterait dans les jours à venir. Le seul document qui ne peut pas être délivré en ligne est le certificat de non-faillite, car il contient des données personnelles qui ne peuvent être remises qu'à la personne concernée.

Il a précisé que le RNE s'efforce de renforcer l'interconnexion avec les autres administrations afin de réduire la demande de copies papier et de faciliter la vérification des données. Un projet pilote est également en cours pour relier le Registre aux banques, ce qui simplifierait la vérification des informations et allègerait la charge des entreprises.

Enfin, il a noté que le RNE est capable de numériser toutes ses transactions, mais que certains utilisateurs ne sont pas encore prêts pour cette transition. Il a rappelé que les sociétés « dormantes » s'exposent à une suspension ou à une radiation.