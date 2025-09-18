Tunisie: L'étoile subit un 2e revers à l'Olimpico - Dridi remercié

Lassâad Dridi a été officiellement limogé suite à cette défaite de trop. Son ancien adjoint, Mohamed Ali Nafkha, prend les rênes de l'équipe première. Un revers plutôt inattendu face à une valeureuse JSK, de surcroît à domicile.

Et maintenant la parenthèse continentale.

Coup de tonnerre à l'Olimpico, avec un second revers des Etoilés face à une JSK aux dents longues, qui les largue à 5 points de la tête du classement. Avec 3 buts encaissés et une défense déjà aux abois bien plus tôt dans le match, tant les signes de la fébrilité défensive des Etoilés étaient criants et vivaces, avant même le déroulé des Kairouannais.

La défense a été grandement sollicitée dans ce match où il a fallu tout le métier de Ghedamsi, pour sauver une balle de but sur sa ligne. Mais à trop reculer... la sentence est venue par 3 fois sanctionner la mauvaise tenue défensive. La formule tactique résolument offensive en 4-1-2-3 n'a pas porté ses fruits.

Le revers est symptomatique des mauvais choix faits par Dridi, avec tant de choses à revoir. Pourtant, la défense a tenu bon au premier half et surtout jusqu'à la 75e avant l'effondrement total. Un homme a sonné la révolte dans le marasme, c'est le capitaine Naouali. Même si son compère en défense Slim Khadhraoui a rempli individuellement son contrat. Mais cela n'a pas été suffisant.

Quand l'attaque est quasiment muette, il y a souvent un défenseur ou un milieu de terrain qui sort du lot, pour guider les siens sur une bonne voie, en débloquant la situation. On est en train de retrouver le Naouali de la saison dernière qui ne lâche jamais rien. Mention pour Chouchane, absent le temps d'un déplacement à Monastir au profit de Ouertani, et qui a encore fait parler de lui, avec une passe décisive qui a cassé toute la ligne défensive aghlabide, sur le but du break.

Mais la rupture mentale avec un 2e penalty concédé, un peu naïvement, par Omija a bouleversé la donne.

Le fantôme de Dhaoui

On a l'impression de ne pas reconnaître Mohamed Dhaoui sur le terrain, vu sa maladresse. Un joueur doué techniquement qui apporte de l'allant offensivement, mais qui reste méconnaissable. Il a peiné à convertir des balles en buts en seconde période. Moins de reproches sont faits pour l'autre attaquant Raki Aouani qui a certes raté un penalty, mais qui a joué de malchance avec un joli tir brossé qui a fini sur la barre transversale de l'insaisissable keeper kairouanais Mohamed Aziz Bejaoui.

Officiels et joueurs se sont abstenus de prendre la parole, ou faire une déclaration à l'issue du match, signe d'une grande amertume au sein de la maison rouge. Rien qu'à voir Moussa Senghor en sanglots, après avoir manqué par 2 fois sur penalty à la 102e, le but qui aurait pu permettre d'arracher le point du match nul in extremis. Nefkha assure désormais l'intérim après le départ de Lassaad Dridi.

Ce sera au tour préliminaire de la coupe de la CAF face aux Soudanais d'Al Wad Madani, ce samedi à l'extérieur. La saison risque d'être longue, très longue du côté des Etoilés.