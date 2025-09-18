Tunisie: L'Espérance de Zarzis détrônée

Concédant la défaite à domicile devant l'US Monastir, l'Espérance de Zarzis perd son statut de leader. Un fauteuil qu'occupe désormais le Stade Tunisien, vainqueur avant-hier de l'Olympique de Béja.

Il y a des chutes qui font mal. Pour Anis Boujelbène et ses joueurs, trébucher hier à domicile face à l'Union sportive monastirienne leur a coûté leur fauteuil de leader. Et à vrai dire, les Monastiriens, bien qu'ils ne soient pas spécialement brillants, ont fait l'essentiel en prenant l'ascendant dans le temps additionnel de la période initiale, un but signé Moez Haj Ali (45'+4).

Un but validé après recours à la VAR alors que les Zarzissiens estiment que le but de Haj Ali a été précédé d'une faute. Cela dit, les hommes de Anis Boujelbène, méconnaissables, n'ont pas entrepris grand-chose pour revenir dans le match, exception faite du ratage monstre de Hédi Jertila qui, se trouvant nez à nez avec le portier monastirien, Abdessalem Hallaoui (79'), lui a tiré mollement dans les mains.

Malgré les huit minutes de temps additionnel, les Zarzissiens, qui ont livré sans doute leur plus mauvais match depuis le début de la saison, ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes.

CAB : la preuve par trois !

A Bir Bouregba et bien qu'ils soient privés de leur public, les Cabistes ont réussi à enchaîner par une large victoire face aux Gabésiens sur le score de 3-0. Les artisans de ce large succès sont Youssef Fallahi (45') et Mandione Mbaye (45' et 88' s.p).

De leur côté, les Sfaxiens, menés par les Benguerdanais à la mi-temps suite au but signé Abdelwahab M'Ghezzi Bakhouche (45'), ont réussi à renverser la table en seconde mi-temps à la faveur de deux penalties transformés par Hichem Baccar (80' et 90'+8).

A noter que le Club Africain a ramené une nette victoire du Zouiten, remportée devant la JSO (3-0). Le dernier match comptant pour cette 6e journée de la Ligue 1 se déroulera cet après-midi au Chtioui et opposera l'ASM à l'ASS. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 15h30.