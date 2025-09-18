Tunisie: Logements sociaux - Le ministre de l'Habitat appelle à l'accélération des appels d'offres

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a présidé ce mercredi 17 septembre 2025 une séance de travail consacrée à l'examen des mesures pour la mise à disposition de logements sociaux. Ces logements, qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif de location-accession, seront construits par des promoteurs immobiliers.

Durant la réunion, les différentes étapes techniques et procédurales nécessaires à la mise en œuvre de ce programme national ont été discutées.

Les participants ont également examiné l'avancement du premier projet pilote de logements sociaux à Mghira Fouchana, dans le but de résoudre les problèmes et de rendre ce mécanisme opérationnel dans les meilleurs délais.

Le ministre a exhorté la Société nationale immobilière de Tunisie à accélérer le lancement de l'appel d'offres et le démarrage des travaux. Il a également appelé les autres promoteurs immobiliers publics à initier d'autres projets à travers le pays pour répondre aux besoins des citoyens et contribuer à la résolution de la crise du logement social.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Slah Zouari a souligné la nécessité de mobiliser toutes les compétences et les ressources techniques pour mettre en oeuvre le mécanisme de location-accession et les projets de logement qui font partie de la stratégie de l'État pour soutenir les catégories à revenus faibles et moyens.

Cette stratégie vise à les aider à obtenir un logement décent grâce à un mécanisme abordable et subventionné, qui permet aux bénéficiaires de rembourser la valeur du logement sous forme de loyers adaptés à leur capacité de paiement, selon un communiqué du ministère.

La réunion s'est déroulée en présence du directeur général du Logement, des présidents-directeurs généraux de la Société de promotion des logements sociaux (SPROLS), de l'Agence foncière de l'habitat (AFH) et de la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT). Étaient également présents le directeur général adjoint de la SNIT, les directeurs généraux de ses agences régionales (Nord, Sud et Centre), ainsi que plusieurs cadres centraux et responsables d'établissements relevant du ministère.