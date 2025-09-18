Tunisie: Dorra Miled - « Le tourisme est la clé de la croissance économique » au pays

La conférence nationale sur le climat des affaires en Tunisie, organisée par l'organisation tunisienne de la Confédération des entreprises citoyennes (Conect), sous la supervision du ministère de l'Économie et de la Planification, et en partenariat avec la fondation Konrad-Adenauer (KAS) et le cabinet MD Audit, se tient à partir d'aujourd'hui, jeudi 18 septembre 2025, et se poursuivra jusqu'à demain.

À ce sujet, Dorra Miled, présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, a affirmé lors de son intervention à l'émission « Expresso » que le secteur hôtelier tunisien est un levier majeur de la croissance, tout en notant que l'attention stratégique portée à ce secteur a diminué au cours de la dernière décennie.

Dorra Miled a ajouté que le secteur touristique est aujourd'hui de nouveau considéré comme un secteur à fort potentiel, mais qu'il fait face à plusieurs défis, tant au niveau local que mondial.

Elle a expliqué que la fédération s'attelle à améliorer la formation dans le secteur touristique afin de renforcer la qualité des services hôteliers. Des efforts sont également en cours pour restructurer financièrement le secteur, alors qu'environ 170 hôtels sont actuellement fermés.

Dorra Miled a aussi souligné l'importance de diversifier l'offre touristique, estimant que la facilitation du transport aérien et l'élargissement des opportunités de vols auraient un impact très positif sur le développement du tourisme tunisien.

Elle a enfin pointé les obstacles à l'investissement dans le tourisme et a appelé à un dialogue conjoint entre les professionnels, l'État et les banques pour fournir les financements nécessaires et stimuler l'investissement dans ce secteur stratégique.