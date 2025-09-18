Afrique: La Tunisie accueillera le premier congrès arabe de chirurgie thoracique

18 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le professeur de chirurgie thoracique Abdessalem Hentati, Président de la Société tunisienne de chirurgie thoracique, a annoncé ce jeudi 18 septembre 2025 que la Tunisie accueillera le premier congrès arabe de chirurgie thoracique.

Ce congrès, organisé par la Société tunisienne de chirurgie thoracique en collaboration avec la Ligue arabe de chirurgie thoracique, se tiendra du 6 au 8 novembre prochain à l'Académie diplomatique de Tunis.

Selon le professeur Hentati, l'événement verra la participation de 18 pays arabes et d'invités de différents continents, dont la présidente de l'Association mondiale d'études des tumeurs thoraciques et la présidente de la Société européenne de chirurgie thoracique.

Il a également précisé que cette édition se tiendrait sous le patronage officiel de la Société européenne de chirurgie thoracique.

