Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (6e journée ) - JSO-CA (0-3) - Trois classes au-dessus

Le CA a construit sa victoire face un brave adversaire.

Bien ancrée dans le ventre mou du classement, la Jeunesse Sportive d'El Omrane recevait hier au Zouiten un Club Africain qui n'arrive pas encore à franchir un cap jusque là. Le CSS est passé par là et le Club Africain a encore déçu devant ses fans à Radès.

Contraints au nul donc face au CSS, après avoir auparavant plié face à l'ESZ, toujours à Radès, le CA s'était certes relancé à Bizerte en passant, mais le Onze à Faouzi Benzarti peine cependant à convaincre et à proposer aux supporters ces fameux matchs-références tant attendus.

Quant à la JSO, avec un nul, deux victoires et deux revers, l'équipe garde la main dans la hiérarchie, en attendant de prendre une certaine hauteur pour ne pas douter par la suite.

Ce faisant, une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, soit trois nuances apportées par le staff clubiste avant le coup d'envoi, avec la titularisation du pivot Saydou Khan et de Yeferni dans les cages.

C'est parti et voilà que le Club Africain se rue vers l'attaque alors que la JSO reste cependant bien disposée derrière, tout en se projetant en situation de relance.

Après coup, Zemzmi et Khan, les deux pistons clubistes, empêchent les remontées de l'adversaire, sans pour autant altérer l'équilibre de la JSO. 10', premier tournant du match avec l'ouverture du score, signée Kinzumbi d'une demi-volée du gauche imparable.

Le CA peut désormais lâcher quelque peu la pression, mais ce ne sera pas le cas, sans omettre de signaler la sortie hâtive du gardien de la JSO, Essid, remplacé par Hanzouli. Sur ce, 35', Aït Malek place le cuir hors de portée du gardien mais il est signalé hors jeu.

Quelques minutes plus tard, Chawat, d'une tête, double la mise en faveur du CA suite à un travail porteur de Shili (40').

Pas de quoi s'enflammer par la suite et on en restera là pour ce premier half. De retour de pause, le CA monopolise le cuir, opère tout en verticalité mais c'est la JSO qui se montre dangereuse sur un contre éclair.

Vers l'heure de jeu, le latéral gauche Mhamdi était proche de réduire le score suite à un service de Askri mais le portier Yeferni se détend et repousse.

Le rythme tombe d'un cran par la suite mais rien n'est encore plié, malgré l'avance prise par le CA au tableau d'affichage. 75', le CA aurait pu alourdir la note mais l'incursion de Khadraoui ne finira pas dans les filets de la JSO. 78', le CA triple la mise avec un rush gagnant de Ali Youssef.

Les jeux sont faits, même si les Clubistes auraient pu ajouter un autre but, à deux reprises d'ailleurs, mais le portier de la JSO va s'interposer et empêcher le waterloo. Troisième victoire à l'extérieur pour le CA alors que la JSO n'a pas à rougir de ce revers.

JSO : Montassar Essid (Oussema Hanzouli), Omar Zouaghi, Sami Hammami, Mustapha Souissi, Haithem Mhamdi, Ghaith Ben Hamida (capitaine), Ghaith Ben Hassine, Malek Jammel, Mohamed Askri (Oudai Belhaj), Iheb Ben Rjab (Haithem Khemissi), Chiheb Zoghlami (Bilel Touati).

CA : Ghaith Yeferni, Ali Youssef, Hamza Ben Abda, Oussema Shili, Ghaith Zaalouni, Moatez Zemzemi (capitaine), Saidou Khan (Charfeddine Aoun), Bilel Ait Malek (Sadok Mahmoud), Philippe Kinzumbi (Fahd Mesmari), Firas Chawat, Hamza Khadhraoui (Bassem Srarfi).