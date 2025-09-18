Tunisie: Agriculture - Développement de nouvelles variétés de semences

Selon Mohamed Ali Ben Romdhane, responsable à la Direction générale de la production agricole au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de nouvelles variétés de semences sont développées chaque année pour s'adapter aux changements climatiques.

Invité ce jeudi 18 septembre 2025 à l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio nationale, Ben Romdhane a souligné que les années de sécheresse en Tunisie ont affecté et réduit les ressources en eau.

Il a ajouté que la Tunisie a une stratégie globale pour valoriser l'eau de pluie, en plus de se tourner vers le dessalement de l'eau de mer sur diverses côtes et les expérimentations d'ensemencement des nuages.

Il a insisté sur la nécessité d'agir pour réduire l'intensité des changements climatiques et s'y adapter, notant que la Tunisie a réussi à surmonter les difficultés après les années de sécheresse qu'elle a traversées.

Des applications pour limiter le gaspillage de l'eau

En plus du développement de nouvelles variétés de semences, Ben Romdhane a précisé que des applications ont été mises en place pour réduire le gaspillage de l'eau.

Il a expliqué que l'application d'irrigation, créée par l'Institut national des grandes cultures, aide les agriculteurs à économiser l'eau en fournissant à leurs cultures la quantité exacte d'eau nécessaire, sans en gaspiller.

Le responsable a conclu que ces applications contribuent à réduire les coûts de production et à améliorer la productivité des exploitations agricoles.