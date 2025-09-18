Afrique: Mondial de volley-ball - La Tunisie écarte l'Égypte 3-0 et se hisse en huitièmes de finale !

L'équipe nationale tunisienne poursuit son parcours victorieux au Championnat du monde de volley-ball, organisé aux Philippines. Ce jeudi matin, les Aigles de Carthage ont dominé l'Égypte en trois sets secs (25-19, 25-18, 25-22) lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes (groupe A).

Grâce à ce succès, la Tunisie valide son billet pour les huitièmes de finale. Les Tunisiens avaient déjà battu le pays hôte, les Philippines (3-0), avant de concéder une défaite face à l'Iran (1-3) lors de la deuxième rencontre.

Le dernier match du groupe opposera plus tard les Philippines à l'Iran pour déterminer l'identité du deuxième qualifié qui accompagnera la Tunisie en huitièmes de finale.

À l'issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque poule décrochent leur place pour les huitièmes de finale.