Tunisie: EST - Volume de jeu consistant pour deux buts seulement - Un manque de réussite et d'efficacité !

Les attaquants "sang et or" se sont créé bon nombre d'occasions, mais n'ont réussi à marquer que deux buts. Ils ont remporté, certes, une nette victoire devant les Métlaouis, mais la note aurait pu être plus salée.

Quand on voit Youssef Belaïli et ses camarades de l'attaque dérouler leur jeu, enchaîner les actions, sans parvenir à concrétiser leurs occasions, on comprend dès lors qu'ils ont un sérieux problème au niveau du finish. Cela s'est ressenti dès le match d'ouverture du championnat où l'Espérance a dominé stérilement l'ASG et s'est contentée d'une parité.

Le seul match où la réussite a été totalement au rendez-vous a été celui disputé à Kairouan où le champion de Tunisie en titre a remporté sa première victoire de la saison. Une écrasante victoire du reste sur un score sans appel (4-0). Et là encore, la note aurait pu être plus salée.

Avant-hier encore et même s'ils ont remporté une nette victoire par deux buts à zéro devant les Miniers de Métlaoui, l'addition aurait dû être plus élevée "Les joueurs étaient appliqués et nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. Sauf qu'il y a un flagrant manque de réussite devant les buts", reconnaît l'entraîneur adjoint, Chamseddine Dhaouadi, avant de poursuivre : "J'espère que cela s'améliorera lors des prochaines rencontres. Toutefois, nous nous attendions à ce que ce soit difficile et serré. Nous avons fait un bon match quand même".

Bouassida quelconque, Tougaï ménagé

Contre l'ESM, Maher Kanzari a opéré des changements en titularisant entre autres Ahmed Bouassida qui, à vrai dire, n'a pas apporté le plus escompté et a été, d'ailleurs, remplacé par Achref Jabri qui lui, par contre, s'est rattrapé en doublant la mise.

Avant lui, la nouvelle recrue, Kouceila Boualia, a ouvert la marque, signant par là-même son premier but sous les couleurs "sang et or" : "Il y a des joueurs qui ont réussi leur sortie, Kouceila Boualia notamment. En ce qui concerne Mohamed Amine Tougaï, son absence résulte d'un choix technique.

Il a disputé 180 minutes avec la sélection algérienne et a ressenti de la fatigue lors du précédent match contre le Stade Tunisien. Nous avons donc fait le choix de le ménager pour éviter d'éventuelles blessures. Il a été remplacé par Hamza Jelassi qui a fait un bon match", a noté Chamseddine Dhaouadi.

Bref, l'Espérance, qui a trébuché contre le Stade Tunisien, a rattrapé le coup contre l'ESM. Et si, au niveau défensif, les solutions de rechange existent, le manque de percussion en attaque persiste. Même si Achref Jabri a retrouvé le chemin des filets, le recrutement d'un avant-centre confirmé est essentiel pour que tout le travail entrepris par Youssef Belaïli et Onuche Ogbelu, notamment, soit valorisé davantage.