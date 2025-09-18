Angola: La Commission de politique sociale examine les titres scolaires

Luanda — La Commission de politique sociale du Conseil des ministres a examiné, ce mardi à Luanda, le projet de décret présidentiel approuvant le règlement relatif à l'octroi et à la délivrance des qualifications scolaires pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

Présidée par la ministre d'État aux Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, la session ordinaire a également examiné le projet de décret présidentiel approuvant le règlement relatif aux frais de scolarité des établissements d'enseignement privés et publics-privés.

À cet égard, la secrétaire d'État à l'Enseignement secondaire, Soraya Kalonguela, a déclaré que ce premier document juridique vise à établir les règles, les procédures et les caractéristiques des qualifications scolaires, à savoir les certificats, les attestations et les diplômes aux niveaux et sous-systèmes de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire général, technique et professionnel et de la formation des enseignants.

Le projet de décret présidentiel s'appliquera également à d'autres documents scolaires officiels à diverses fins, dans tous les établissements d'enseignement publics, publics-privés et privés, garantissant la normalisation, la transparence et la crédibilité des processus de certification académique.

Cela garantira l'alignement avec les normes de qualité nationales, régionales et internationales et la reconnaissance du mérite académique.

Concernant les frais facturés pour les services d'agrément des établissements d'enseignement privés et publics-privés, la secrétaire d'État a déclaré que ce document garantit un paiement standardisé des frais et des procédures d'agrément simplifiées et accélérées pour les établissements, renforçant ainsi l'efficacité administrative et garantissant des recettes pour le secteur de l'éducation.

La Commission de politique sociale du Conseil des ministres a également examiné le rapport d'avancement du projet « Autonomisation des filles et apprentissage pour tous » (PAT II) pour le premier semestre 2025. Ce document reflète le suivi et l'évaluation des indicateurs et des résultats de la mise en oeuvre des actions prioritaires entreprises, notamment l'élargissement de l'accès à l'éduction, la fidélisation des élèves dans le système éducatif, l'amélioration de l'apprentissage et l'autonomisation des filles.

Ces actions comprennent également des activités de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre.

Enseignement supérieur

Concernant l'enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation, la Commission de politique sociale a examiné le projet de décret présidentiel portant approbation du règlement d'attribution des diplômes et titres universitaires dans ce sous-système éducatif.

Ce décret répond à la nécessité d'établir une réglementation spécifique régissant les critères et les procédures d'attribution des diplômes et titres universitaires délivrés par les établissements d'enseignement supérieur angolais, qu'ils soient publics, publics-privés ou privés.

Par conséquent, ce document vise à renforcer la crédibilité, la mobilité académique et l'employabilité des diplômés, ainsi que la compétitivité des établissements d'enseignement supérieur angolais aux niveaux régional et international.

Le projet s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques du programme de gouvernance 2022-2027, notamment ceux de l'Axe III - Capital humain et qualité de vie -, qui vise à promouvoir un enseignement supérieur inclusif et de qualité, axé sur l'excellence académique et scientifique.

La réunion a également examiné le rapport sur le processus du projet de développement de l'enseignement supérieur, des sciences et des technologies. Ce document vise à améliorer la qualité des inscriptions dans l'enseignement supérieur, à perfectionner les programmes dans les domaines prioritaires stratégiques et à renforcer la gouvernance et la gestion du secteur de l'éducation.

Les sujets abordés dans ce rapport s'inscrivent dans la stratégie de l'exécutif, inscrite dans le Plan national de développement 2023-2027, au titre de l'Axe III, relatif à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et au développement de la recherche scientifique et technologique. Cette stratégie vise à élargir l'accès à une formation initiale de qualité des professeurs, à établir un réseau national de recherche et d'enseignement et à améliorer les réseaux universitaires, permettant ainsi de consolider les mécanismes de qualité.

Santé

Dans le secteur de la santé, la commission a examiné le rapport d'avancement du projet de formation des ressources humaines pour la couverture santé universelle, qui vise à améliorer la qualité des services de santé dans le pays.

Selon le document, le projet durera cinq ans, de 2023 à 2028, et vise à former plus de trois mille médecins, neuf mille infirmiers, neuf mille techniciens en diagnostic et thérapie, neuf mille techniciens en soins infirmiers, quatre mille médecins généralistes et quatre mille professionnels de soutien hospitalier.

Job Monteiro, coordinateur et responsable technique des plans de formation du secteur de la santé, a souligné la formation de 10 000 professionnels de la santé d'ici 2025.

Job Monteiro a également mentionné qu'environ un millier de professionnels suivent actuellement une formation à l'étranger, notamment au Brésil, au Portugal, à Cuba, en Italie, au Mexique et au Royaume-Uni.

Il a également souligné les progrès significatifs réalisés dans les spécialités axées sur les soins de santé primaires, telles que la médecine générale et familiale, où une cérémonie de certification sera organisée pour 500 professionnels plus tard cette année.

Job Monteiro a également indiqué que l'Angola compte environ 3 950 professionnels spécialisés en soins infirmiers et en santé communautaire.