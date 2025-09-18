Angola: L'INAR réaffirme son engagement envers les Églises

Luanda — Le gouvernement angolais continuera de coopérer avec toutes les Églises et confessions religieuses, en promouvant le dialogue interreligieux et le respect mutuel, a déclaré ce mardi, à Luanda, le directeur de l'Institut national des affaires religieuses (INAR), Osvaldo Mendes.

Il a ajouté que le gouvernement valorise la spiritualité religieuse comme moteur du développement humain et national.

Mendes s'exprimait lors d'une table ronde du projet « Unidos por Angola » (Unis pour l'Angola), dont l'objectif général est de sensibiliser les citoyens à la citoyenneté et au patriotisme.

Il a déclaré que les églises contribuent à la moralisation de la société et à la préservation et à la valorisation des acquis de l'indépendance nationale, qui célèbre son 50e anniversaire cette année.

Le responsable a souligné le rôle crucial des églises tout au long de l'histoire de l'Angola, les confessions religieuses constituant « un refuge spirituel pour le peuple angolais en période de douleur, d'incertitude et de conflit ».

Osvaldo Mendes a ajouté que les chefs religieux transmettaient des valeurs essentielles telles que la solidarité, le pardon, la tolérance et l'amour du prochain.

« La contribution de l'Église a été et demeure un pilier indispensable à la construction de l'État démocratique et à la préservation de l'unité nationale. La foi et les paroles des chefs spirituels façonnent les consciences et offrent de l'espoir lorsque tout semble perdu », a-t-il rappelé.

La rencontre a permis de réfléchir à l'avenir de la nation et de recommander l'unité entre le gouvernement, les Églises, la société civile et les autres secteurs afin de bâtir un Angola plus prospère, harmonieux et inclusif.

L'initiative a abordé la contribution de l'Église au processus nationaliste angolais, à l'accession à l'indépendance et à la préservation de la paix pour le développement durable du pays, ainsi que le rôle des chefs ecclésiastiques dans l'harmonie des familles angolaises.

La table ronde, qui a réuni des chefs religieux, a été promue par le Mouvement angolais de soutien à la solidarité (MOVANGOLA), dans le cadre du projet « Unis pour l'Angola ».

MOVANGOLA est une organisation dont la mission est de promouvoir les valeurs civiques, la solidarité et les initiatives à impact social pour bâtir un Angola plus juste, inclusif et développé.