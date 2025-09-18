Angola: Un accident de la circulation fait trois morts à Uíge

16 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/OHA/LUZ

Uíge — Trois personnes sont mortes et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu dimanche dernier sur la route reliant les villes d'Uíge et de Negage.

L'accident s'est produit dans le village de Mateus, à huit kilomètres de la ville d'Uíge, lorsqu'un véhicule Toyota Hilux a fait une embardée et a mortellement percuté trois personnes.

Dans des déclarations faites à l'ANGOP aujourd'hui, Freitas Zama, porte-parole du commandement provincial de la police nationale à Uíge, a rapporté que sur les trois victimes, deux sont décédées sur place, tandis que la troisième est décédée à l'hôpital général d'Uíge (HGU), où elle avait été évacuée pour les premiers soins.

Freitas Zama a également précisé qu'au cours du week-end, la police a enregistré 12 accidents de la route, soit dix de plus que la période précédente. Ces accidents se sont produits dans les municipalités d'Uíge, Nsosso, Songo, Vista Alegre et Alto-Cauale (Cangola).

Il a cité la vitesse excessive, le mauvais état des véhicules et le comportement imprudent des piétons, entre autres, comme causes des accidents.

