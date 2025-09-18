La société Tractafric Motors Côte d'Ivoire (TMC), qui opère dans la distribution de véhicules automobiles, mettra en paiement le 30 septembre 2025, au titre de l'exercice 2024, son dividende annuel global brut de 2,119 milliards FCFA, selon la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Avec un capital composé de 10 240 000 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 207 FCFA. A ce dividende, il sera appliqué un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques (soit un dividende net par action de 182,16 FCFA) et 10% pour les personnes morales (soit un dividende net par action de 186,3 FCFA).

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au mardi 30 septembre 2025, le titre TMCI cotera ex-dividende à partir du vendredi 26 septembre 2025. Les investisseurs qui souhaitent acquérir des titres TMCI ont jusqu'au jeudi 25 septembre 2025 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés.

A l'issue de l'exercice 2024, le résultat net après impôts de la société TMCI a enregistré une hausse de 13% à 2,346 milliards de FCFA contre 2,084 milliards de FCFA en 2023.Quant au chiffre d'affaires, il a connu une baisse de 3,202 milliards, passant de 78 milliards de FCFA en 2023 à 75 milliards de FCFA durant la période sous revue.

Les autres produits de la société se sont toutefois inscrits en baisse, se situant à 995 millions de FCFA contre 1,814 milliard de FCFA en 2023.

Au niveau des charges, les autres achats connaissent une augmentation de 145 millions à 1,857 milliard de FCFA contre 1,712 milliard de FCFA en 2023. En ce qui les concerne, les transports sont en baisse de 8,42% à 91 millions de FCFA contre 99,34 millions de FCFA en 2023. Les services extérieurs sont aussi en baisse 4% avec une réalisation de 4,776 milliards de FCFA contre 4,970 milliards de FCFA en 2023.

Le même constat de baisse est noté au niveau de la valeur ajoutée qui s'établit à 9 milliards de FCFA contre 11 milliards de FCFA en 2023 (-16,07%). Concernant les charges de personnel de TMCI, elles ont augmenté de 435 millions, passant de 4,796 milliards de FCFA en 2023 à 5,231 milliards de FCFA en 2024.

De son côté, l'excédent brut d'exploitation connait une baisse de 37% à 3,683 milliards de FCFA contre 5,826 milliards de FCFA en 2023. Pour sa part, le résultat d'exploitation est en chute libre de 1,478 milliard, se situant à 1,775 milliard de FCFA contre 3,253 milliards de FCFA en 2023.

La même tendance baissière est relevée concernant le résultat des activités ordinaires qui s'établit à 1,360 milliard de FCFA contre 2,990 milliards de FCFA en 2023 (-54,51%).