Angola: La Chevron investit plus de 250 millions de dollars dans des projets sociaux au pays

Cabinda — La compagnie pétrolière Chevron a investi, ces dernières années, 250 millions de dollars américains dans des projets sociaux en Angola, dans le cadre de sa responsabilité sociale.

Selon Bernardo Domingos, directeur des opérations de la compagnie pétrolière, qui s'exprimait lundi lors de la cérémonie de réouverture de la maternité de Cabinda, les activités de la Chevron en Angola se limitent à des projets liés à l'éducation, à la santé, à l'énergie, à l'environnement et au développement humain.

Il a ajouté qu'au cours des dernières décennies, la Chevron a financé des projets structurants dans le pays et contribué à la création d'une chaîne d'approvisionnement pour l'économie et la croissance de l'industrie pétrolière nationale.

Il a également souligné la contribution de la multinationale aux actions de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies dans tout le pays.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir financé l'initiative de l'Exécutif pour lutter contre la drépanocytose en Angola, ainsi que le programme de lutte contre la transmission mère-enfant du sida », a-t-il indiqué.

Le directeur des opérations de la Chevron en Angola a réaffirmé le soutien continu de la compagnie pétrolière aux initiatives à impact social dans certaines régions du pays afin d'améliorer la qualité de vie de la population.

Il a mentionné que la compagnie pétrolière a récemment fait don de fournitures hospitalières et de deux ambulances aux unités de santé des municipalités de Cabinda et de Cacongo, et a également dispensé une formation aux services d'urgence aux professionnels de la santé de cette région du pays.

Il convient de noter que les travaux de rénovation, d'agrandissement et d'équipement de la maternité de Cabinda ont été financés par la Chevron et ses partenaires du Bloc 0.