Angola: Mise en oeuvre des mesures pour contenir l'épidémie de choléra à Cuvelai

Ondjiva — La surveillance épidémiologique, la prévention et les mesures d'assainissement de base sont renforcées afin de contenir l'épidémie de choléra qui touche la municipalité de Cuvelai, dans la province de Cunene.

Ces informations ont été fournies ce mardi par le conseiller du ministère de la Santé, Celso Malovoloneka, qui a déclaré que l'équipe d'intervention rapide travaille avec le gouvernement de Cunene pour contenir les cas de choléra, car il s'agit d'un problème de santé publique.

Avec un total cumulé de 147 cas et cinq décès, dont cinq au cours des dernières 24 heures, les deux premiers ont été signalés en février de cette année dans la ville d'Ondjiva et le troisième en mars dans la zone frontalière de Santa Clara.

Selon le responsable, l'épicentre de la maladie se situe dans une zone considérée comme une zone d'orpaillage illégal, où les habitants vivent à la campagne sans aucune installation d'hygiène ni d'assainissement.

Il a précisé que la maladie s'est propagée des communautés rurales de Camene et Wuela à Mukulongodjo, chef-lieu de la municipalité, où les déplacements de personnes et de biens vers Ondjiva sont fréquents.

Depuis le début de l'épidémie dans le pays en janvier jusqu'au 15 septembre de cette année, un total cumulé de 28 380 cas et 793 décès ont été signalés.