Angola: Plus de 28 000 cas de choléra recensés

16 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/OHA/LUZ

Luanda — L'Angola a enregistré 28 329 cas de choléra entre le 7 janvier et le 14 septembre de cette année, dont 791 décès.

Ces informations figurent dans le rapport de la Commission nationale de lutte contre le choléra, présenté ce mardi à Luanda lors de la 8e session de la Commission de politique sociale du Conseil des ministres, présidée par la ministre d'État aux Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança.

Selon ce document, le pays a enregistré une baisse significative des cas de choléra et des décès liés à cette maladie, grâce à l'impact positif des mesures prises, notamment les campagnes de sensibilisation des familles aux bonnes pratiques d'hygiène et les campagnes de mobilisation communautaire.

« En août, par rapport au mois précédent, on a constaté une baisse de 56 % du nombre de cas et de 46 % du nombre de décès », peut-on lire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le rapport indique qu'après 11 semaines consécutives de réduction, le 3 septembre, il y a eu une augmentation du nombre de cas et de décès, signalant une tendance croissante qui nécessite des mesures supplémentaires et coordonnées, en particulier parmi les populations les plus vulnérables et dans les zones minières, notamment dans les provinces de Lunda-Norte, Huíla et Cunene.

Il indique qu'en l'espace de trois semaines épidémiologiques, 127 nouveaux cas et sept décès liés à l'épidémie ont été enregistrés, pour un total de 281 cas de choléra diagnostiqués, répartis dans 10 des 21 provinces du pays.

Huíla était en tête avec 86 cas, suivie d'Uíge avec 48 (17 %) et de Cunene avec 26 (09 %).

En août, sept décès ont été enregistrés dans quatre provinces, Lunda-Norte étant la plus touchée, avec trois décès (43 %), suivie de Huíla avec deux (29 %), de Cunene avec un (14 %) et de Bengo avec un (14 %).

Le taux de mortalité global du choléra en août 2025 était de 2,5, en hausse par rapport au mois précédent (2,1 %).

Le rapport ne mentionne pas les données de la période précédente.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.