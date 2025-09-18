Angola: Ministère de l'Éducation - Des journalistes informés du fonctionnement du secteur

Luanda — Plus de 20 journalistes d'organes publics et privés suivent ce mardi, à Luanda, une formation organisée par le Ministère de l'éducation (MED), afin de leur permettre d'acquérir des connaissances nécessaires pour la rédaction de manière efficace et assertive des articles journalistiques sur le secteur éducatif.

S'adressant à l'ANGOP, Paulo Araújo, directeur du Bureau de communication institutionnelle et de presse du MED, a indiqué que certains journalistes ne savent pas grand-chose sur le fonctionnement de certains organes publics, ce qui les conduit parfois à obtenir des informations auprès des sources inappropriées.

Dans cette perspective, a-t-il ajouté, le MED organise un « workshop sur les thèmes structurants de l'écosystème de l'éducation », destiné aux journalistes dans le but de présenter la structure du système national d'éducation et d'enseignement.

Selon Paulo Araújo, l'objectif est de chercher à éliminer les incohérences dans les articles publiés dans les médias, surtout lorsqu'il s'agit d'un article portant sur la ministre de l'Éducation ou d'autres institutions nationales.

Le workshop se déroule dans l'Institut national de formation des cadres de l'éducation et il s'inscrit dans le cadre de l'engagement du ministère en faveur du renforcement et de l'innovation du système national d'éducation et d'enseignement.

La formation aborde, entre autres, les thèmes : « Politique nationale du manuel scolaire », « Gestion du sous-système de l'éducation préscolaire, gestion de l'enseignement primaire » et « Gestion du sous-système de l'enseignement général : I et II cycle de l'enseignement secondaire (profils d'entrée et de sortie) ».