Afrique: Réunion du CPS - L'Algérie appelle à accélérer l'élaboration d'une position africaine commune face aux défis climatiques du continent

ADDIS-ABEBA — Le Conseil africain de paix et de sécurité a tenu sa séance, sous la présidence de la République d'Angola, consacrée à la relation entre le changement climatique, la paix et la sécurité en Afrique.

Cette réunion a été l'occasion de mettre la lumière l'impact des changements climatiques sur le développement économique et social du continent et ses répercussions sur la paix et la sécurité, et d'examiner les moyens d'assurer un financement durable accompagner ces changements, outre le suivi des progrès réalisés concernant la position africaine commune sur la relation entre le changement climatique, la paix et la sécurité, qui servira de document de référence pour l'Afrique dans les fora internationaux consacrés au climat.

Au cours de cette séance, les Etats membres ont souligné l'importance de développer des mécanismes africains de financement innovants accessibles, notamment, aux pays confrontés à des défis sécuritaires ou en transition, ainsi que la nécessité de soutenir une transition juste, d'intensifier les initiatives africaines dans le domaine de la sécurité climatique et de renforcer la coopération en cours entre les Etats membres et les communautés économiques régionales pour parvenir à une réponse coordonnée, globale et intégrée.

Dans son intervention, l'ambassadeur de l'Algérie et son représentant permanent auprès de l'UA, M. Mohamed Khaled, a affirmé que le changement climatique était un facteur important qui contribue à l'exacerbation des tensions dans le continent, ajoutant que l'Algérie a consacré, à son tour, une série de politiques et programmes spécialisées au traitement des défis climatiques, consciente des conséquences désastreuses qui pourraient influer négativement sur les plans de développement tracés et adoptés.

Il a également rappelé le besoin urgent de l'Afrique d'obtenir une aide internationale pour assurer l'adaptation et la résistance face aux défis des changements climatiques, à travers un financement juste et durable, appelant à accélérer l'élaboration d'une position africaine conjointe concernant la relation entre les changements climatiques, la paix et la sécurité et l'élaboration de solutions unifiées dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), l'objectif étant d'unifier le rang africain, et ce, en prévision de la tenue de la conférence COP 30.

Le CPS rendra public son communiqué adopté à cet effet.