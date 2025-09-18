Afrique: Athlétisme/Mondiaux-2025 - L'Algérien Djamel Sedjati en finale du 800 m

TOKYO — L'Algérien Djamel Sedjati s'est qualifié pour la finale du 800 m des Mondiaux d'athlétisme 2025 qui se déroulent à Tokyo, au Japon.

Engagé dans la première série des demi-finales, Sedjati a pris la deuxième place avec un de chrono 1:45.09, derrière le champion du monde en titre, le Canadien, Marco Arop, crédité du même temps.

Par ailleurs, Slimane Moula a raté sa qualification en terminant à la 8e et dernière position de la deuxième série des qualifications, réalisant un chrono de 1:46.82. L'Irlandais, Cian McPhilipps, a pris la première place (1:43.18), devant le Britannique Max Burgin (1:43.37).

Les deux premiers de chacune des trois séries ainsi que les deux meilleurs temps se qualifieront à la finale, prévue samedi (14h22, heure algérienne).

Vendredi, Mohamed Yasser Triki disputera la finale du concours du triple saut, à partir de 12hh50 (heure algérienne).

L'Algérien de 28 ans a arraché sa qualification à la finale dès le premier essai mesuré à 17.26 m.

Plus de 2.000 athlètes venus d'environ 200 pays, dont l'Algérie, prennent part au rendez-vous mondial de Tokyo.

L'Algérie est présente avec dix athlètes dont une dame: Slimane Moula, Djamel Sedjati et Mohamed Ali Gouaned (800 mètres), Amine Bouanani (110 mètres haies), Haïthem Chenitef (1500 mètres), Abderrezzak Charik et Mohamed Benyettou (Marathon), Yasser Mohamed Tahar Triki (Triple Saut), Oussama Khenoussi (Lancer du disque) et Zahra Tatar (Lancer du marteau/dames).