Algérie: Le décret exécutif fixant les modalités de bénéfice du programme de la famille productive publié au JO

18 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités de bénéfice du programme de la famille productive a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel (JO).

Il est entendu par "famille productive" au sens du décret exécutif n 25-236 du 9 septembre 2025, la famille "qui dépend, pour subvenir à ses besoins, de l'exercice d'activités sur la base des qualifications artisanales ou des compétences professionnelles de ses membres acquises, validées ou résultant d'une formation, conformément à la réglementation en vigueur".

Selon le texte, ce programme vise "l'autonomisation économique et sociale des familles", en vue de leur "garantir un revenu à travers l'exercice d'activités productives".

L'article 4 du décret prévoit l'octroi, une seule fois à la famille productive, d'une aide sous forme de matériels ou d'appareils ou d'équipements dont le montant varie entre 80.000 DA et 100.000 DA.

Le décret exécutif précise que les bénéficiaires du programme de la famille productive sont les catégories sans revenu: le chef ou la cheffe de famille et la femme ayant à charge ses parents, ses frères ou ses soeurs.

Il est aussi souligné que les activités liées à l'aide, portent notamment sur les domaines de "la cuisine, la pâtisserie et les différents types de pâtes alimentaires, la couture, la broderie, le filage de laine et le tissage, les activités artisanales de la poterie, de la porcelaine, de la céramique, de la verrerie, des métaux, de l'halfa, du bois et des cuirs, les activités artisanales de joaillerie, de bijouterie et des arts décoratifs, les activités agricoles et la valorisation de leurs produits, notamment le séchage des fruits, les huiles naturelles et la distillation ainsi que celles de l'élevage et de l'apiculture".

En outre, les familles productives bénéficient des facilités pour l'exposition de leurs produits dans les établissements hôteliers et les chambres de l'artisanat et des métiers ainsi que dans les espaces d'exposition, en coordination avec les secteurs et les organismes concernés.

Elles bénéficient également de programmes et de sessions de formation animés par le secteur de la solidarité nationale, en coordination avec les secteurs chargés de la formation et de l'enseignement professionnels, de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat et des micro-entreprises.

Enfin, il est indiqué que les dépenses inhérentes au financement du programme de la famille productive sont prises en charge sur "les crédits inscrits, annuellement, au portefeuille de programmes du ministère chargé de la solidarité nationale".

