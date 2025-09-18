Algérie: Alimentation en eau à Blida - Sayoud donne des instructions pour accélérer le parachèvement des différents projets

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, a donné, jeudi à Blida, des instructions et des orientations concernant les mesures urgentes à entreprendre pour accélérer le parachèvement des différents projets dans la wilaya, en vue d'assurer une alimentation régulière en eau au profit des citoyens, a indiqué un communiqué du ministère.

Accompagné de M. Taha Derbal, ministre de l'Hydraulique, M. Sayoud a entamé sa visite de terrain dans la wilaya de Blida, par une réunion à la salle de conférences, en présence des autorités locales civiles et militaires, durant laquelle le wali de Blida a présenté un exposé sur les principaux indicateurs relatifs à l'opération d'alimentation en eau et les mesures prises pour améliorer le service durant les années 2024 et 2025, selon le communiqué.

L'état d'avancement des projets structurants, notamment le projet de raccordement de la wilaya de Blida à l'usine de dessalement d'eau de mer de Fouka 2 dans la wilaya de Tipaza, ainsi que les projets de forage de nouveaux puits et leur réhabilitation, ont également été passés en revue lors de cette réunion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Saluant les efforts consentis à cet égard, M. Sayoud a, à cette occasion donné une série d'instructions et d'orientations relatives aux mesures urgentes à entreprendre pour accélérer le parachèvement des divers projets en cours de réalisation, afin de garantir une alimentation régulière en eau au profit des citoyens.

Pour rappel, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, avait entamé, plutôt dans la journée, en compagnie du ministre de l'Hydraulique, une visite de terrain dans la wilaya de Blida, pour inspecter des projets liés au secteur des ressources en eau, et ce dans le cadre du suivi du rythme de développement local et de l'état de prise en charge des préoccupations des citoyens, conclut le communiqué.