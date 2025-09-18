Algérie: Oran - Ouverture du 2e Salon international du Dentaire 'MDEX'

ORAN — La deuxième édition du Salon international du Dentaire "MDEX" a été ouvert, jeudi au Centre des Conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran (CCO) avec la participation d'une cinquantaine d'exposants.

Organisé par l'agence événementielle "Insolite Pro", ce salon réunit des exposants nationaux et internationaux (Chine, Italie, Tunisie, Egypte, Burundi et Jordanie), représentant plus de 300 marques, distributeurs et fabricants, spécialisés dans les technologies et équipements dentaires, a indiqué le président du salon Azzi Chouaib dans son allocution d'ouverture.

La directrice de l'évènement, Mezagherani Chahinez a, pour sa part, souligné la forte participation des startups et des associations savantes dans ce salon, conçu pour être un "espace d'échange et de partage".

L'objectif du MDEX est de créer un véritable carrefour d'échanges scientifiques, de veille technologique et de développement professionnel autour des dernières avancées dans le domaine dentaire, a-t-elle souligné.

"Ce salon se positionne comme une plateforme stratégique où se rencontrent l'innovation, la formation continue", a-t-elle ajouté, notant que le MDEX permet aux praticiens de se mettre à jour sur les nouvelles technologies, matériaux et solutions qui révolutionnent la dentisterie moderne".

Parmi les domaines en vedette cette année : la dentisterie numérique, l'esthétique dentaire, les procédures chirurgicales avancées, la biomimétique, ainsi que les nouvelles approches en gestion de cabinet.

En marge de l'exposition, un programme scientifique de haut niveau est proposé aux participants, réunissant plus de 30 conférences, 25 ateliers pratiques et 56 présentations de posters.