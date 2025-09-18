Maroc: Un colloque international sur le 'Dialogue des cultures et des civilisations' à Fès

L'Association culturelle du patrimoine mondial organise, le 6 décembre prochain à Fès, un colloque international sous le thème "Dialogue des cultures et des civilisations".

La tenue de cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs en cours pour la mise en oeuvre des programmes et initiatives de l'association, conformément aux objectifs fixés lors de son assemblée générale constitutive, indique un communiqué des organisateurs.

Citée dans le communiqué, la présidente de l'association, Hakima El Haite, a salué la volonté et l'engagement de tous les membres de l'association en vue de concrétiser ses principaux objectifs en matière de promotion de la culture du patrimoine mondial de Fès.

Le secrétaire général de l'association, Mohamed Belghrib, a, pour sa part, mis l'accent sur les priorités que le groupe de travail s'attachera à mettre en oeuvre, notamment l'organisation de la troisième édition du Festival international du film de Fès et du Festival des musiques du patrimoine mondial.

De son côté, Mohamed El-Araj, membre du Bureau de l'association, a proposé l'organisation d'un colloque international visant à renforcer le rayonnement de la ville de Fès et du Maroc, avec la participation de représentants de l'ISESCO (Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture) et de l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), ainsi que d'autres organismes et personnalités intéressés par la culture du patrimoine mondial.

Il a été également convenu, lors de cette réunion, de tenir la prochaine assemblée de l'association le 11 octobre à Rabat.

Lors de son assemblée générale constitutive, l'association a fixé plusieurs objectifs, parmi lesquels la contribution aux efforts officiels visant à promouvoir une compréhension large et éclairée de la culture marocaine et des composantes du patrimoine mondial. Elle ambitionne également de redonner toute sa valeur au patrimoine culturel universel à travers sa mise en valeur et sa réhabilitation, d'honorer les pionniers qui l'ont marqué et d'organiser des colloques scientifiques et académiques pour mieux le faire connaître.

L'association œuvre aussi à la collecte et à la documentation des éléments du patrimoine culturel mondial en partenariat avec les institutions officielles. Elle encourage la recherche scientifique sur le patrimoine, qu'il soit national ou international, en soutenant l'élaboration de programmes d'études, de projets de recherche et de thèses universitaires.

Enfin, elle entend participer à la mise en place de mécanismes favorisant les échanges culturels et patrimoniaux entre le Maroc et le reste du monde, tout en célébrant la richesse du patrimoine à travers l'organisation de rencontres, de festivals culturels et de manifestations artistiques annuelles.