Maroc: 'MOGA Festival' dévoile son programme 'OFF' pour l'édition 2025

Le "Moga festival", un événement dédié aux musiques et cultures électroniques, prévu du 1er au 5 octobre prochain à Essaouira, vient de dévoiler sa programmation "OFF".

"MOGA Festival dévoile son programme OFF 2025 et confirme son rôle de catalyseur culturel au coeur de la Cité des Alizés. Inclusif et gratuit, ce volet désormais incontournable fait vibrer la médina et ses lieux emblématiques autour de deux journées d'expériences partagées. Les mercredi 1er et jeudi 2 octobre, la ville se transformera en scène à ciel ouvert, entre musique, arts, sport et bien-être, affirmant l'ancrage du MOGA dans son territoire d'origine", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Au coeur de l'identité du festival, le "MOGA OFF", plus qu'un simple avant-goût du "IN", est devenu un véritable festival dans la ville, au croisement des musiques électroniques et traditionnelles, valorisant le patrimoine culturel et l'art de vivre d'Essaouira, souligne le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le partenariat avec les acteurs locaux reste une priorité pour le festival, qui contribue à soutenir l'économie d'Essaouira depuis ses débuts, précise la même source, notant qu'en investissant les espaces publics et en collaborant avec ses structures culturelles et établissements emblématiques, le "MOGA OFF" fait rayonner la Cité des Alizés comme une scène électro et culturelle vivante.

Plus de 30 rendez-vous animeront ainsi des lieux publics tels que la Sqala, la Place Moulay Hassan, mais aussi des institutions comme l'Institut français, Dar Souiri, Bayt Dakira et d'incontournables lieux de la vie nocturne tels que Beyt Mogador, Le Megaloft, La Coupole, Beach & Friends, Le Palazzo ou encore Le Taros.

"Pendant deux jours, le +MOGA OFF+ propose plus de 30 activités gratuites: ateliers, performances, talks, balades et expériences immersives. Danse, fabrication de guembri, slam, yoga, surf, chasse au trésor digitale ou balades théâtralisées dans la médina... autant de moments créatifs et participatifs qui investissent ruelles, cafés, plages et monuments", poursuit le communiqué.

Et d'ajouter que huit collectifs électro marocains investiront les meilleurs spots de la ville pour offrir des performances gratuites et accessibles à tous, garantissant une programmation riche, immersive et résolument électro.

Un programme riche, gratuit et immersif

Le point culminant du "MOGA OFF" 2025 se déploie en deux temps forts.

Le concert inaugural - Place Moulay Hassan le mercredi 1er octobre à 22h00 : restitution de la résidence artistique Jangart (Maroc x Sénégal), accompagnée d'une spectaculaire vidéo mapping sur les remparts. Avec : Jang&Art Live (Badou Sy - Hanane Soltani - Omzo - Qaboo - Yadee) - Mask off - Miss mak - Salim ash.

Sqala Concert - Kasbah de la médina le jeudi 2 octobre à 22h00 : une soirée électro en plein air, dans un décor historique et emblématique d'Essaouira, qui fusionne traditions locales et musiques électroniques pour une expérience immersive inédite. Avec Kawtar Sadik (live) - Megatronic - Saad Tiouly - Whoskenza.

En complément des concerts et soirées électro, le "MOGA OFF" célèbre la rencontre entre l'énergie de l'Atlantique et la richesse des traditions marocaines à travers une palette d'activités, à savoir sessions de yoga et de surf, balades théâtralisées, ateliers de danse et de fabrication d'instruments traditionnels, slam et masterclass dédiées à la musique Gnaoua.

La gastronomie et les performances artistiques complètent cette expérience sensorielle unique, offrant à chaque participant l'opportunité d'enrichir son séjour et de s'imprégner pleinement de l'essence de "MOGA".

Le "OFF" ouvre ainsi la voie au "MOGA IN", qui se tiendra du 3 au 5 octobre à l'Hôtel Le Golf d'Essaouira & Spa, pour trois jours de festivités avec plus de 70 artistes internationaux et locaux, immergeant les festivaliers dans un cadre paradisiaque au coeur de la musique électronique au Maroc.

"Le programme détaillé des activités gratuites (Yoga, surf, ateliers, etc.) est en cours de finalisation, il sera annoncé sur nos réseaux sociaux et sur le site web à l'approche du festival", conclut le communiqué.

Bouillon de culture

Exposition

Le public était invité au complexe culturel Abdelhaq El Kadiri à El Jadida, à découvrir les oeuvres de l'artiste-peintre polonaise Barbara Piekarska Abou Hilal, exposées sous le thème "Sous les lumières de Doukkala".

Cette exposition qui se tient jusqu'au 24 septembre courant, dévoile une vingtaine de toiles de cette plasticienne avec pour dénominateur commun le patrimoine culturel de la région de Doukkala.

"Il s'agit d'une exposition qui met en lumière toute la richesse du patrimoine doukkali", a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP, avant d'ajouter qu'elle puise son inspiration dans le mode de vie des populations locales ainsi que dans la gastronomie et la couture traditionnelle dans cette région, notamment à Sidi Bennour, Boulouane et Oualidia.

Née à Bialystok, en Pologne, Barbara Piekarska est lauréate de l'université Jagellonne de Cracovie, la plus ancienne université d'Europe centrale. Elle a travaillé comme psychologue clinicienne et professeur à l'université de Bialystok.

Passionnée par la peinture dès son jeune âge, elle avait suivi son mari au Maroc où elle a succombé au charme de ses médinas, Khasbahs et autres monuments historiques.

Elle compte à son actif de nombreuses expositions, notamment au Maroc, en France et en Pologne.