Maroc: Cycle de conférences sur le sport au cinéma

Le Centre des conférences d'Ifrane abritera, du 19 au 21 septembre, une série de rencontres et de colloques organisés dans le cadre de la 26ème édition du Festival Cèdre Universel du court métrage d'Ifrane-Azrou, placée cette année sous le thème "Le sport dans le cinéma: Plongée dans la mémoire".

Ces rencontres réuniront universitaires, réalisateurs, journalistes, critiques, producteurs et chercheurs autour de débats sur les multiples interactions entre le sport et le cinéma, en termes de représentations, de mémoire, d'identité et de documentation, indique un communiqué des organisateurs.

Le programme prévoit, le 19 septembre, une rencontre ouverte sur le thème "Le sport au cinéma : de ses débuts à nos jours, qu'est-ce que l'un apporte à l'autre ?", avec la participation, notamment, de Jabir Moujahid, chercheur et spécialiste en communication, et Bouchaib El Massoudi, réalisateur et scénariste, selon la même source.

Un colloque, prévu le 20 septembre, sera consacré au thème "Le sport au cinéma : relations entre identité et mémoire", poursuit le communiqué, notant que le cycle de conférences se clôturera le 21 septembre par une rencontre autour de la "Recherche dans les fondements techniques, littéraires et cinématographiques".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces rencontres visent, selon le communiqué, à enrichir le débat cinématographique et intellectuel en parallèle du programme artistique du festival, et à offrir un espace de dialogue et d'échange d'expériences entre spécialistes et public.

A noter que la 26ème édition du Festival Cèdre Universel du court métrage, initiée par l'association "Ciné-Club Enfance et Jeunesse", se tient du 17 au 21 septembre à Azrou et Ifrane, avec la participation de 28 films sélectionnés parmi 132 propositions issues de différents pays. Quatorze courts-métrages concourront dans la catégorie fiction et quatorze autres dans celle du documentaire.

Au programme de cette édition, une projection spéciale d'un documentaire sur la mémoire sportive marocaine, une exposition de photographies "Sport et Cinéma, instants inoubliables"', outre une cérémonie-hommage et des ateliers sur l'écriture de scénario, la réalisation de courts-métrages et des master classes.

Les films participants concourront pour le Grand Prix "Cèdre d'Or", le Prix du jury, le Prix de la mise en scène, le Prix du meilleur scénario, et les Prix de la meilleure interprétation masculine et féminine.