Maroc: Jerada - Plus de 200 bénéficiaires d'une caravane médico-chirurgicale

Une caravane médico-chirurgicale a été lancée, mercredi à l'hôpital provincial de Jerada, au profit de plus de 200 personnes démunies, dans le cadre d'une initiative visant à rapprocher les soins de santé et à améliorer la qualité des services dans la province.

Les prestations de cette caravane de quatre jours, organisées par la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale en partenariat avec l'association «Yalla Nta'awno pour les oeuvres caritatives», comprennent des interventions chirurgicales dans les spécialités de gynécologie, de chirurgie pédiatrique et d'ophtalmologie, contribuant ainsi à améliorer l'accès aux soins et à réduire les listes d'attente.

La caravane est supervisée par un staff médical composé d'un professeur d'anesthésie et de réanimation, de deux chirurgiens généralistes, de huit médecins ophtalmologues, d'un obstétricien-gynécologue et d'un chirurgien pédiatrique, en plus de 14 infirmiers et de huit cadres administratifs, rapporte la MAP.

Le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Jerada, Mohamed Ajbilo, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du programme provincial annuel des caravanes médico-chirurgicales, se déroule en deux phases : La première comprend des opérations de diagnostic sur le terrain dans les différentes communes de la province, tandis que la seconde est consacrée aux interventions chirurgicales.

Il a précisé que la phase actuelle comprend des opérations chirurgicales dans les spécialités de l'ophtalmologie et de la chirurgie interne, notamment la chirurgie de la cataracte, notant que cette initiative permettra à environ 200 patients de bénéficier des interventions chirurgicales de cette caravane qui tend à renforcer l'offre de soins et à rapprocher les services de santé de la population.

L'équipe qui supervise cette caravane comprend du personnel du centre hospitalier provincial et une équipe spécialisée en chirurgie ophtalmique relevant de l'association partenaire, a-t-il ajouté, soulignant que l'objectif ultime est de rapprocher les prestations et d'alléger le fardeau des soins de santé, notamment au profit des habitants des zones reculées.

De leur côté, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative fort louable, mettant en avant la qualité de l'accueil et le professionnalisme du personnel médical et infirmier.